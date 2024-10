Justine Mattera imita Madonna a Tale e Quale show 2024: arriva il podio?

Justine Mattera è una delle tante showgirl del nostro Paese che più si sta distinguendo nella nuova edizione di Tale e quale show, il programma di Carlo Conti in onda su Rai Uno il venerdì sera. Nonostante ha superato i 50 anni, la Mattera ha ancora voglia di mettersi in gioco e, neanche a dirlo, il programma della prima rete Rai le sta regalando un rinnovato successo. Dopo la sua interpretazione di Rita Pavone, in cui ha prestato il volto per il mito Gianburrasca, nella puntata in arrivo in tv dovrà cercare di stare al passo di Madonna.

Justine Mattera, infatti, con coraggio e tanta umiltà, ha deciso di provare l’impossibile e sperare di regalare al pubblico la miglior interpretazione possibile di Madonna. La mitica e leggendaria pop star, che ha attraversato oltre 40 anni di successi e che ha cavalcato le mode, deve trovare in Justine Mattera una degna sostituta, ma non sarà facile. Riuscirà nell’impresa?

Justine Mattera che presta il volto a Madonna

Diventare la regina del pop non è facile e Justine Mattera lo sa fin troppo bene. L’impresa, però, non è impossibile perché, al netto di qualche sbavatura e imperfezione, la showgirl delle reti Rai e Mediaset ha una certa somiglianza con Madonna, tanto che qualcuno le ha definite in passato ‘sosia’. Ancora non è dato sapere quale canzone eseguirà e quale sarà il look scelto per la serata ma, sul web, in molti sono convinti che la Mattera riuscirà a “portare a casa” una buona performance. Certo, lo scoglio più duro da superare è la giuria che, quest’anno, è più agguerrita che mai.

Justine Mattera torna in Rai dopo quasi trent’anni. “Un sapore nostalgico di un periodo della mia vita in cui ero libera e bella, e giovane anche” ha raccontato in un’intervista a Today. “Torno dopo tanti anni con un’altra consapevolezza: non sono più così incosciente come prima che mi buttavo a fare qualsiasi cosa. Adesso magari ho qualche timore in più, ma spero anche di avere qualche esperienza in più” rivela.

Justine Mattera, emozionata per le nuove sfide

Ancora dall’intervista che ha rilasciato a Today, Justin Mattera spiega come sta vivendo questo periodo di rinnovato successo. “Sono competitiva e mi spaventa il fatto di non essere brava, ma in tutto quello che faccio , che sia una gara di triathlon, un programma, una prima teatrale, ho sempre un po’ di ansia. Se non ce l’ho vuol dire che c’è qualche problema“, aggiunge. Tutta l’attenzione è, dunque, sulla performance di venerdì che, al momento, è quella più attesa per Justin Mattera dato che, essere Madonna per una sera, significa indossare i panni di una vera e propria regina del pop e della moda.