Prosegue l’avventura di Justine Mattera a Tale e Quale Show 2024, il varietà campione d’ascolti condotto da Carlo Conti il venerdì in prima serata su Rai1. Questa settimana la showgirl americana dovrà confrontarsi con una delle regine della musica italiana: Rita Pavone. Una prova non semplice per Justine Mattera chiamata ad imitare una delle cantanti più travolgenti della musica italiana che si è fatta conoscere ed apprezzare in tutto il mondo. Riuscirà la bellissima Justine a convincere pubblico e giuria nei panni di Gianburrasca?

Justine Mattera imita Sylvie Vartan a Tale e Quale Show 2024/ Bocciata da Malgioglio, momento del riscatto?

Non è ancora stato comunicato il brano con cui dovrà confrontarsi la showgirl americana, ma la discografia di Rita Pavone è composta da pezzi iconici che hanno fatto la storia della canzone italiana. Da “Il ballo del mattone” a “Viva la pappa col pomodoro” fino ai classici “Cuore” e “Datemi un martello” c’è solo l’imbarazzo della scelta!

Paolo Limiti, ex Justine Mattera/ La showgirl: "Un colpo di fulmine per la somiglianza con Marilyn Monroe"

Justine Mattera e l’imitazione di Sylvie Vartan a Tale e Quale Show 2024

Justine Mattera nei panni di Sylvie Vartan nell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2024 non ha convinto particolarmente la giuria. In primis Cristiano Malgioglio che ha criticato la performance della showgirl americana: “è una delle mie più grandi amiche, sai che cosa ha Sylvie? Una voce nasale, lei detestava questa canzone. Lei apparteneva alle ragazze ye ye, tu mi sei sembrata come una zanzare. Se io avessi saputo mi sarei portata della menta piperita che scaccia le zanzare”.

Giorgio Panariello, invece, ha fatto una riflessione importante: “dobbiamo considerare una cosa: qui c’è un grande handicap linguistico. Per me è stata brava, ha fatto il suo”. Infine i complimenti di Alessia Marcuzzi: “Justine sei stata bravissima, a fare un triplo salto mortale”. Anche la giudice per una notte Katia Follesa si è complimentata con la showgirl: “ti ho trovato splendida, certo si sente il tuo accento americano che lei non aveva, ma era difficile”. Sui social c’è chi ha accusato la giuria di essere prevenuta verso la Mattera: “secondo me siete prevenuti con #justinemattera. La scorsa settimana è stata ottima (Geri Halliwell). Brava anche oggi”. Da che parte state?

Justine Mattera imita Geri Halliwell a Tale e quale show/ Prova di canto e danza: convincerà la giuria?

Ecco l’imitazione di Justine Mattera nei panni di Sylvie Vartan a Tale e Quale Show 2024: