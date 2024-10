Kanye West e Bianca Censori insieme a Tokyo: le foto che smentiscono crisi e divorzio

Kanye West e Bianca Censori sono davvero in crisi? Negli ultimi giorni i magazine internazionali hanno fatto circolare la voce secondo cui il rapper americano e l’architetta australiana sarebbero ad un passo dal divorzio, con la separazione che sarebbe avvenuta diverse settimane fa. Ora, però, la coppia smentisce i rumors dell’ultimo periodo mostrandosi più complici ed affiatati che mai durante un’intensa giornata di shopping a Tokyo.

Come riportato dal Daily Mail, le foto della coppia sono emerse sui social lunedì sera dopo le voci sul divorzio e li immortalano con l’aria felice l’uno accanto all’altra. In una di queste foto si vede la Censori sorridente con le mani sul viso di Kanye, mentre salivano su una scala mobile del centro commerciale. L’architetta è sempre rimasta al fianco di Kanye mentre si godevano la giornata di shopping insieme, per poi avvolgere il braccio attorno al suo: immagini che sembrano valere più di mille parole.

Kanye West e Bianca Censori, i rumors sull’imminente divorzio

Tali immagini smentiscono dunque la presunta crisi in corso tra Kanye West e Bianca Censori, così come le indiscrezioni sull’imminente divorzio. La coppia non si faceva fotografare insieme dallo scorso 20 settembre e si vocifera, come riferito da TMZ, che il rapper e sua moglie si fossero allontanati per un po’ e che “forse” pianificassero il divorzio.

In particolare, il rapper sarebbe rimasto a Tokyo mentre l’architetta sarebbe volata nella sua nativa Australia per stare con la sua famiglia durante questo momento difficile. È stato inoltre riferito che Kanye West avrebbe confessato agli amici di aver chiuso con Bianca e che voleva rimanere “single” mentre trascorreva il suo tempo in Giappone; al momento, però, non è stata fornita alcuna motivazione legata alla presunta rottura e, anzi, le foto che li immortalano a Tokyo lasciano intendere che è ritornato il sereno nella coppia.

