Un debutto da dimenticare per Andrea Kimi Antonelli, il baby pilota italiano con un futuro in Formula 1. Il presente parla di un incidente a Monza nella prima sessione di prove libere: dopo aver segnato un tempo, è rimasto in pista e ha effettuato un altro tentativo, perdendo però grip all’uscita della parabolica e quindi anche il retrotreno: la Mercedes gli è “scivolata” via ed è finito a muro, facendo così sospendere le FP1 del Gp di Monza 2024.

Una lezione comunque utile per il 18enne, che gira per la prima volta in F1 in attesa di essere annunciato per la prossima stagione come successore di Lewis Hamilton, che intanto ha assicurato: «Ha un futuro luminoso davanti». Non ha ancora la patente per guidare in strada, ma è stato scelto dalla Mercedes per scendere su una delle piste più veloci al mondo e per prendere il posto del sette volte campione del mondo, che andrà in Ferrari. Tornerà un po’ di Italia nella Formula 1 grazie a Kimi Antonelli, ormai proiettato nella F1 dopo la breve parentesi nella F2.

I CONSIGLI DI MAX VERSTAPPEN

Era ansioso di vederlo all’opera anche Max Verstappen, che dalla Red Bull gli ha consigliato di restare se steso, senza pensare di identificarsi in lui o in altri piloti. «È bravissimo, si capiva già sui kart quanto talento avesse, ho piena fiducia in lui». Proprio il campione del mondo in carica suggeriva a Kimi Antonelli di pensare solo a divertirsi e di non avere paura di sbagliare, perché è dagli errori che si impara. Infatti, è quello che dovrà fare dopo l’incidente di oggi.

Per fortuna nessun problema per il giovane pilota, al debutto in F1 e una delle novità insieme a Franco Colapinto (ma lui per questa stagione), dopo aver perso il controllo all’uscita della parabolica: è stato portato al centro medico per via dell’impatto con cui è andato a muro alla guida della Mercedes, ma non ha avuto alcuna ripercussione a livello fisico, infatti può fare il suo ritorno ai box.

