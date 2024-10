Anticipazioni Kostas, ultima puntata in onda 3 ottobre 2024: Charitos sconvolto dai due suicidi

Le anticipazioni Kostas sulla quarta ed ultima puntata svelano che non mancheranno i colpi di scena negli ultimi attesissimi episodi che andrà in onda questa sera, giovedì 3 ottobre 2024. Il commissario Kostas Charitos, che ha il volto di Stefano Fresi, continuerà ad indagare sui due suicidi in diretta televisiva, dell’imprenditore Iason Favieros e del politico di sinistra Lukas Stefanakos, che hanno sconvolto l’opinione pubblica. Durante le indagini verrà fuori che dietro gli omicidi-suicidi c’è l’organizzazione terrorista ‘Filippo il macedone’ che ha rivendicato l’atto. A questo punto però la domanda che il commissario e la sua squadra si pongono è: come è possibile costringere qualcuno a suicidarsi?

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntata 4 ottobre 2024/ Incontro-scontro tra Vittorio e Tancredi

Le anticipazioni Kostas sull’ultima puntata in onda oggi svelano inoltre che Kostas scoprirà il passato di Stefanakos definito dall’organizzazione terroristica ‘un traditore e il più venduto di tutti i politici grechi’. Il politico nel 1973, durante la dittatura dei colonnelli , aveva preso parte alle proteste di regime. Grazie all’aiuto di Klio, la segretaria di Ghikas sprecata dietro una scrivania, verrà fuori che Favieros comprava a prezzi stracciati degli immobili che poi rivendeva a prezzi rialzati anche a più del doppio ai suoi operari. Gli intrecci tra Favieros e Stefanakos non finiscono qui perché un giornalista, Sotiropolos, scoprirà che la moglie di Stefanakos e quella di Favieros sono socie…

I Fratelli Corsaro, anticipazioni e diretta 2 ottobre 2024/ E' nata la piccola Rebecca

Kostas, anticipazioni ultima puntata: Charitos fa i conti con il suo doloroso passato

Le anticipazioni Kostas della quarta ed ultima puntata svelano che i suicidi del politico e dell’imprenditore, giovani studenti al tempo della dittatura del 1973 spingeranno Kostas a fare i conti con il suo doloroso passato. Il commissario, infatti, è figlio di Stefanos Kostas, militare che ha prestato servizio durante la dittatura macchiandosi anche lui di crimini. Tuttavia verranno fuori ulteriori verità sul padre anche grazie alle testimonianze di Lambros Zisis, vecchio amico del padre, vecchio amico del padre inspiegabilmente. Nel frattempo un terzo suicidio rischia sparigliare ulteriormente le carte e far cadere Kostas in crisi.

Anticipazioni The Good Doctor 7 prossima puntata 9 ottobre 2024/ I dottori pensano al loro futuro

Le anticipazioni sulla puntata di oggi, infine, rivelano che spazio avranno al centro delle trame anche le vicende private del commissario. Il rapporto con la moglie Adriana (Francesca Inaudi) in piena crisi e divisa tra la voglia di occuparsi della famiglia e quella di crearsi una sua indipendenza economica. La figlia Caterina (Blu Yoshimi), invece, si laureerà in Giurisprudenza ed al suo fianco, archiviata per sempre la storia con Panos, avrà Fanis. Kostas riuscirà ad accettare Fanis come fidanzato della figlia?

Kostas, quando va in onda e come vedere le puntate in streaming

Svelate tutte le anticipazioni sull’ultima puntata, non resta che ricordare l’appuntamento con gli ultimi due episodi in onda questa sera, giovedì 3 ottobre 2024, a partire dalle 21.35 circa su Rai1. È possibile seguire la puntata in diretta streaming su Raiplay mentre tutti gli otto episodi suddivisi in quattro puntate sono già disponibili nel catalogo.