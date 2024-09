La rosa della vendetta anticipazioni turche delle prossime puntate: Zafer colpita da infarto

Dopo una pausa di poco più di un mese questa sera torna in onda Gulcemal e la sua sete di vendetta nei confronti della cinica madre Zafer e per scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate de La rosa della vendetta, anticipazioni turche svelano che ci saranno colpi di scena spiazzanti, malori, incidenti, e persino tragiche morti oltre che la nascita di un forte sentimento tra Gulcemal e Deva che, tuttavia, sarà fortemente contrastato da Zafer. Andando con ordine nella puntata di questa sera della dizi la trama riprenderà dal punto in cui si era interrotta con Gulcemal sospettoso nei confronti di Deva e quest’ultima che metterà alle strette Zafer per scoprire il suo segreto.

Nelle prossime puntate de La rosa della vendetta anticipazioni turche svelano che Deva metterà sempre più alle strette Zafer fino a scoprire la verità: Zafer è la madre biologica di Gulcemal. Non sarà l’unica a scoprire tale segreto, le anticipazioni su La rosa della vendetta svelano che anche Armagan verrà a conoscenza che Gulcemal è suo fratello e andrà su tutte le furie, si scaglierà contro Zafer, accusandola di essere stata un mostro per aver abbandonato i figli in tenera età pur di viversi la sua storia d’amore con Mustafa. La discussione sarà talmente animata che a un certo punto Zafer verrà colta da infarto, accuserà un malore improvviso e perderà i sensi.

Anticipazioni La rosa della vendetta prossime puntate: il gesto spiazzante di Gulcemal per la madre

La rosa della vendetta anticipazioni turche svelano che ci saranno altri colpi di scena ed un gesto spiazzante di Gulcemal. Armagan, scosso da quanto è accaduto, si metterà in contatto con Gulcemal per informarlo di quello che sta succedendo a Zafer. L’uomo correrà subito in ospedale e dopo aver parlato con i medici, si metterà in contatto con un rinomato cardiochirurgo che arriverà al più presto per operare la donna. E non è tutto, Gulcemal si mostrerà anche disposto a donare il suo sangue alla mamma per garantirle una trasfusione che si rivelerà fondamentale per la sua vita. Dunque Zafer non muore grazie a Gulcemal, dunque sotterrerà l’ascia di guerra contro il figlio? Assolutamente no e nelle prossime puntate de La rosa della vendetta arriverà ad ostacolare le nozze tra il figlio e Deva e non solo.