Veronica Peparini e Andreas Muller a sorpresa tra i sospettai: sono La Talpa? Nel mirino del gruppo

Continuano le missioni a La Talpa 2024 nella 2a puntata in onda questa sera ed il modo in cui i concorrenti si comportano influisce sui sospetti del resto del gruppo. Dopo la prima importante della puntata di oggi, lunedì 11 novembre 2024 in un percorso ad alta quota, sospesi tra le bellezze della natura e con il vuoto sotto i loro piedi. I più ‘paurosi’ si è dimostrata Veronica Peparini mentre altri hanno mostrato più coraggio. E proprio questo è uno dei motivi che ha spinto gli altri a dubitare della coppia: Veronica Peparini e Andreas Muller è La Talpa 2024?

Secondo gli altri concorrenti ne La Rosa dei concorrenti i più sospettati sono la coppia e Marco Melandri. Marco Melandri nella scorsa puntata ha speso tutto il montepremi per aggiudicarsi l’immunità e questo ha fatto scattare i sospetti su di lui. I meno sospettati, invece, sono Gilles Rocca e Marina La Rosa ed il motivo lo ha spiegato la stessa attrice: “Noi siamo bravi a giocare e sappiamo come giocare.”

Sul web invece i sospetti sono completamente diversi, in molti ipotizzano che anche il modo in cui Diletta Leotta ha chiamato La Rosa dei nomi sospettati volesse sottolineare il cognome di Marina: che sia lei La Talpa 2024? Gli indizi contro di lei sono vari, dal logo che sembra ricondurre alla ‘rosa dei venti’ fino al fatto che ha perso molto tempo a recuperare il denaro dal fuoco, destando degli altri sospetti. Insomma i sospetti crescono sempre di più e non manca chi fa il nome di Alessandro Egger, Lucilla Agosti, Gilles Rocca ed Elisa Di Francisca.