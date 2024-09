Massimiliano Ossini, chi è la moglie del conduttore Laura Gabrielli

Laura Gabrielli è la moglie di Massimiliano Ossini, il noto conduttore televisivo di diversi programmi di successo, che nelle ultime annate abbiamo trovato al timone di Unomattina con Daniela Ferolla. Tra Massimiliano Ossini e Laura Gabrelli l’amore è scoccato molti anni fa, quando si sono conosciuti entrambi giovanissimi, basti ricordare che il presentatore aveva soli 23 anni quando ha visto Laura ha capito di aver incontrato la donna della sua vita, un vero e proprio colpo di fulmine per il conduttore che dalle pagine del Corriere della Sera si è descritto come un ragazzo antico motivandolo: “Per me è un complimento soprattutto se essere antico significa credere nella famiglia, volere una tv educativa, guardare la natura e non l’iPad”.

Dalla storia d’amore tra Massimiliano Ossini e Laura Gabrielli sono nati tre figli: Carlotta, Melissa e Giovanni che sono nati un anno dopo il loro primo incontro, una bella responsabilità per entrambi e in particolare per Laura che durante la gestazione della terza gravidanza ha dovuto fare i conti anche un tumore alla tiroide.

Laura Gabrielli, la malattia della mogie di Massimiliano Ossini

La terza gravidanza di Laura Gabrielli, la moglie di Massimiliano Ossini, non è stata affatto semplice visto che la donna ha dovuto affrontare e lottare contro una forma di cancro: “Dopo la visita mi chiamò, mi disse: “Ho due notizie: una buona e una cattiva. La buona è che sono incinta, la cattiva è che ho un tumore alla tiroide, che però intacca anche tutti i linfonodi del collo, ben 34” – ha raccontato in una vecchia intervista Laura Gabrielli che è riuscita a sconfiggere il cancro.

Ma chi è Laura Gabrielli, la moglie di Massimiliano Ossini? Da sempre discreta e riservata, la donna non ha mai cercato di apparire pur essendo la moglie di un volto televisivo di successo. Diverse volte ha presenziato ad eventi e incontri formali e istituzionali del marito, ma non è affatto attirato dai riflettori dello spettacolo. Di professione è una imprenditrice per il Gruppo Gabrielli dove ricopre la posizione di vicepresidente ormai dal 2015, non solo, Laura Gabrielli lavora anche nell’impresa di famiglia che si occupa del settore alimentare.

