Laura Speranza, chi è la moglie di Stefano Tacconi: dalla moda alla vita coniugale

Ex portiere nonché una delle grandi leggende della Juventus tra gli anni ’80 e ’90, Stefano Tacconi è stato un lottatore indomito sui campi da calcio ma anche nella vita, quando negli ultimi due anni ha dovuto fare i conti con la malattia. Colpito da ischemia cerebrale nel 2022, l’ex calciatore è stato sempre supportato dalla sua famiglia e in particolare dalla moglie Laura Speranza, dal cui amore sono nati i 4 figli Andrea, Alberto, Virginia e Vittoria.

Ma chi è Laura Speranza e cosa sappiamo della moglie di Stefano Tacconi? In passato ha avuto una carriera come modella, ma abbandonò presto il mondo delle passerelle quando conobbe l’ex calciatore e decise di ritirarsi a vita privata e dedicarsi alla sua famiglia. La loro storia d’amore è sbocciata in seguito ad un precedente matrimonio dell’ex portiere; dopo 18 anni di convivenza, i due sono convolati a nozze nel 2011 presso Orta San Giulio a Novara e la cerimonia fu anche trasmessa in tv a La vita in diretta.

Laura Speranza e Stefano Tacconi: “Ci siamo incontrati mentre ero in ritiro…“

Ma come si sono conosciuti Stefano Tacconi e la moglie Laura Speranza? A raccontarlo è stato l’ex calciatore in una recente intervista rilasciata nello studio di Domenica In: “Ci siamo incontrati mentre ero in ritiro, lei veniva da un’esperienza da Miss Italia in Trentino, io ero lì e la incontrai tramite un mio amico; entrò per la cena in albergo. Io ero ancora sposato con la mia prima moglie, i primi tempi ero un po’ birichino… Le dissi: ‘Aspetta un attimo, sistemo una cosa e poi torno…’“.

Nello studio di Mara Venier intervenne anche la stessa Laura Speranza che, in riferimento alla malattia del marito, ha ricordato il momento in cui ricevette la telefonata dei dottori che le comunicarono la gravità della situazione: “Mi arrivò la chiamata e ho ancora in mente le parole della dottoressa che mi metteva al corrente dell’aneurisma, mi disse: ‘E’ gravissimo’, mi sono sentita pietrificata…”. Alla fine però, dopo interventi, degenze e un lungo percorso di riabilitazione, Tacconi ha sconfitto la malattia e spera che non ci siano eventuali ricadute.