Le miniere di Re Salomone, diretto da Compton Bennett ed Andrew Marton

Giovedì 12 settembre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, il film d’avventura del 1950 dal titolo Le miniere di Re Salomone.

La pellicola è diretta dai registi statunitensi Compton Bennett ed Andrew Marton, entrambi esperti di questo genere cinematografico, con all’attivo progetti come La saga dei Forsyte (1949) e Fuoco verde (1954).

Le musiche hanno invece la firma del compositore russo Mischa Spoliansky, autore delle colonne sonore di alcuni film di successo, come Frontiera a Nord-Ovest (1959) e Gli ultimi 10 giorni di Hitler (1973).

Il protagonista del film Le miniere di Re Salomone è interpretato dall’attore britannico Stewart Granger, volto molto apprezzato degli anni ’50 nel genere d’avventura, con lungometraggi come Scaramouche (1952), Il prigioniero di Zenda (1952) e La regina vergine (1953).

Al suo fianco la splendida attrice scozzese Deborah Kerr, vincitrice del Premio Oscar per la sua interpretazione ne Il re ed io (1956), e l’attore statunitense Richard Carlson, noto per la sua partecipazione a due classici della fantascienza: Destinazione Terra (1953) e Il mostro della laguna nera (1954).

La trama del film Le miniere di Re Salomone: un’avventura in Africa tra mille pericoli

Le miniere di Re Salomone narra la storia di Curtis, un esploratore che, dopo essere partito alla ricerca delle famose miniere di Re Salomone, scompare nel nulla nella zona del fiume Zambari, in Africa, e da quel momento i suoi familiari non hanno più sue notizie.

Proprio per questo motivo Elizabeth, sua moglie, decide di ingaggiare un gruppo di uomini, guidati dal celebre avventuriero Allan Quatermain, per ritrovare il suo amato marito.

Gli esploratori si mettono in viaggio nella selvaggia area africana, affrontando numerose difficoltà, sia naturali sia dovute alla popolazione del luogo, riuscendo finalmente a fatica a raggiungere la loro meta.

Arrivati sul posto, però, le loro guide decidono di abbandonarli misteriosamente; l’unico a restare è un uomo nativo del luogo, Umbopa, che in realtà è il legittimo erede del regno, ritornato in patria sotto copertura per riuscire a riconquistare il suo trono, finito nelle mani del suo crudele cugino.

Nonostante il gruppo sia riuscito a raggiungere le miniere del Re Salomone, purtroppo non può cantare vittoria, infatti scoprono i resti del professor Curtis.

Intanto tra Elizabeth e Allan è nata la scintilla dell’amore, ma ritornare in patria sani e salvi sarà molto più difficile del previsto.