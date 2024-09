Un bel caos quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello 2024 e le protagoniste stavolta sono le Non è la Rai: Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Celere. Si sa, ormai di anno in anno la produzione assume un atteggiamento sempre più stringente rispetto a quelle che sono le regole del buon costume, e soprattutto tende a punire in modo molto rigido coloro che si comportano in modo da ledere la sensibilità altrui. Al centro della polemica è finita ora Ilaria Galassi, ex ballerina che di recente ha raccontato di aver avuto un aneurisma cerebrale nel 2020, durante la Vigilia di Natale. Cosa ha fatto per meritarsi una possibile punizione o squalifica da parte degli autori?

Durante la diretta di mercoledì 23 settembre 2024, l’ex non è la Rai avrebbe rivolto un gesto poco consono nei confronti di Ilaria Clemente, coinquilina dal fisico robusto. La Galassi, secondo quanto ripreso dall’occhio del Grande Fratello 2024 aveva imitato Ila, mimando il suo fisico prestante con un gesto plateale in diretta nazionale. Il fattaccio non è sfuggito al pubblico, che ha subito commentato invocando la squalifica. Un’esagerazione? Il verdetto passerà ad Alfonso Signorini, che durante la puntata del 26 settembre deciderà se eliminarle o darle un provvedimento al Grande Fratello 2024.

Grande Fratello 2024, Ilaria Galassi e il brutto gesto nei confronti di Ilaria Clemente: i social urlano alla squalifica

Il web grida al “primo caso di body-shaming” in tutta la storia del reality. Al Grande Fratello 2024 ne abbiamo viste delle belle, tra insulti, parolacce e tanto altro, eppure non si era mai vista un’imitazione di questo tipo sul corpo di un’altra persona. Ancora non è chiaro il contesto in cui l’ex ragazza di Non è la Rai Ilaria Galassi abbia agito, certo è che Alfonso Signorini non può ignorare la voce scandalizzata del pubblico, che al Grande Fratello è sovrano. Il tutto è avvenuto mentre Pamela Petrarolo e la Galassi si trovavano un po’ in disparte rispetto agli altri, parlando della nomination di Ilaria Clemente.

Forse stavano facendo riferimento proprio a quello, al fatto di aver nominato tutte e tre (dato che rappresentano un concorrente unico), la Clemente, e per non far capire chi fosse con il labiale, la Galassi se n’è uscita con il gesto scomodo, imitando la sua corporatura. Come si giustificherà la concorrente del Grande Fratello 2024 durante la diretta del 26 settembre? E soprattutto, come agirà Alfonso Signorini nei confronti del trio? Squalifica o provvedimento? Ai posteri l’ardua sentenza!