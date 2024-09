Pagelle Grande Fratello 2024, 1° puntata: le ex Non è la Rai e Enzo Paolo Turchi “vulcanici”

Si è conclusa la prima puntata del Grande Fratello 2024 con la presentazione dei primi concorrenti ufficiali di questa nuova edizione, in attesa del completamento del cast previsto per giovedì sera nella seconda puntata. Ogni inquilino della rinnovata Casa del reality ha avuto modo di farsi conoscere non solo con la clip di presentazione, ma anche attraverso l’iniziale impatto con la nuova realtà e il pubblico sta già iniziando a farsi un’idea su ognuno di loro. Soffermandoci sulle pagelle di questa prima puntata, possiamo dare un bel 7 al trio composto da Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, le tre ex ragazze di Non è la Rai che sono entrate con un’energia dirompente e già hanno regalato momenti iconici.

Decisamente meno esplosivo l’ingresso del giovanissimo Tommaso, uno dei ‘Nip’ di questa edizione, che si presenta sin da subito come un ragazzo bravo ed educato e che potrebbe regalare delle sorprese (7.5). Tra i concorrenti troviamo Clarissa Burt, raffinata attrice del cinema pronta a calarsi in una realtà assai differente come quella di un reality televisivo (7). Chi invece è spesso abituato alla scena televisiva è Enzo Paolo Turchi: carisma ed energia da vendere, ha già dato prova del suo entusiasmo ballando sfrenato con Rebecca Staffelli in passerella, e i siparietti “a distanza” con la moglie Carmen Russo, che lo “sorveglia” con attenzione da casa, sono destinati a diventare iconici (8).

Grande Fratello 2024, pagelle: Javier ha lo spirito del leader?

Proseguendo con le pagelle del Grande Fratello 2024 inerenti alla prima puntata, diamo un 7 a Jessica Morlacchi. Si presenta sin da subito con le doti ironiche che la contraddistinguono e anche Alfonso Signorini punta su di lei e sulla ricerca di un fidanzato nella Casa; una costante che genera ironia ma che, alla lunga, potrebbe rivelarsi ripetitiva e stancare il pubblico. Altro giovane ‘Nip’ è Luca Giglioli, faccia da bravo ragazzo ma che dà l’impressione di potersi far valere in ogni occasione (7.5) così come Luca Calvani (7), entrato forse in maniera silenziosa ma pronto a “graffiare” quando necessario.

Chi potrebbe davvero “graffiare” grazie ad un carattere molto forte e determinato è Shaila Gatta (7.5), mentre la simpatia e l’esplosiva energia di Ilaria Clemente possono stemperare le situazioni di nervosismo in Casa e strappare a coinquilini e pubblico più di un sorriso (7). Passando agli ultimi concorrenti, Lorenzo è un altro giovane ‘Nip’ pronto a farsi conoscere al grande pubblico e anche lui promette di farsi valere (7), così come Yulia (7.5), apparsa sin da subito determinata e carica a mille per mettersi in mostra. Javier, infine, promette di essere una vera e propria “calamita” delle principali dinamiche che s’intrecceranno nella Casa; anch’egli si mostra molto determinato e con uno spirito da leader (8).