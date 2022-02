Pagelle Sanremo 2022, serata cover: voti/ Rappresentante di Lista stupisce, Elisa top

Pagelle Sanremo 2022, serata cover: Jovanotti e Mannoia, quante stelle insieme ai big

Emozioni, omaggi e ricordi nella quarta serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo 2022. Una serata in cui le stelle non solo vengono tributate, ma in alcuni casi si ritrovano al fianco dei big in gara. Da Jovanotti a Francesca Michielin, passando per l’indomabile Fiorella Mannoia. Ospiti di lusso, ma anche tanti artisti del passato che sono tornati a vivere sul palco dell’Ariston grazie all’audacia e alle scelte coraggiose dei cantanti. Andiamo dunque a scoprire cosa è successo nella puntata di ieri sera, analizzando tutte le esibizioni degli artisti, valutando cover dopo cover. Chi ci ha convinto meno è finito tra i flop, chi chi è piaciuto, naturalmente, tra i top. Scopriamo subito i voti all’esibizioni, che tengono conto anche degli eventuali progressi o passi indietro rispetto alle prove del pomeriggio.

I cantanti top della serata cover secondo le Pagelle Sanremo 2022

Pagelle Sanremo 2022, Iva Zanicchi convincente nelle cover

Iva Zanicchi porta Canzone nella serata delle cover e dall’alto della sua esperienza interpreta il pezzo con savoir faire, regalando al suo pubblico e al pubblico del Festival di Sanremo un pezzo importante, in omaggio ad una grande collega scomparsa poco tempo fa: Milva. Esibizione pulita e potente. VOTO 6,5

Il riscatto di Ana Mena

Ana Mena e Rocco Hunt offrono un medley fresco e movimentato al teatro Ariston di Sanremo. La voce di Ana Mena emerge in un omaggio gradevole alla musica italiana. Da Figli delle Stelle a Se mi lasci non vale, questa volta la cantante spagnola finisce di diritto nella sezione top delle pagelle. Non ce ne vogliano i suoi detrattori a prescindere. VOTO 6,5

Fabrizio Moro top nelle pagelle di Sanremo, ma i tempi migliori sono lontani

Non è il Fabrizio Moro dei tempi migliori, ma non delude le attese con l’omaggio a Stefano D’Orazio dei Pooh con il brano Uomini soli. Nella sua interpretazione si respira rispetto, passione ed una spiccata sensibilità. Tutte considerazioni che nelle nostre pagelle dovrebbero avvicinarlo al 7, ma noi da Moro ci aspettiamo sempre qualcosa di più. VOTO 6,5

Festival di Sanremo 2022, serata cover: che sorpresa Dargen D’Amico

Dargen D’Amico ti fa girare come fossi una bambola. E’ coraggioso, ma sopratutto originale, quando prende la decisione di stravolgere il pezzo originale di Patty Pravo. E pensiamo anche che il coraggio vada premiato. Specialmente se si trasforma in una coinvolgente ballata da discoteca. Pagelle positive per D’Amico. VOTO 7

Giusy Ferreri ad un bivio, la cover di Sanremo omaggia Battisti

Giusy Ferreri deve decidere cosa fare da grande e quale strada imboccare. L’interpretazione di questa sera, con la cover di Io Vivrò senza Te mette in mostra tutta la sua potenza, la sua originalità, il suo timbro ed un carisma troppo spesso ridimensionato da scelte commercialmente comprensibili, ma che evidentemente non la valorizzano. Il suo omaggio a Battisti è riuscito. Ci ha messo tutta se stessa e tutti ne hanno giovato VOTO 7.

Pagelle Sanremo 2022: Noemi non sbaglia un colpo

Noemi potente e incisiva con You make me feel di Aretha Franklin. Apre la serata al pianoforte e strappa un applauso senza precedenti, anche in sala stampa. L’Ariston la omaggia in egual maniera, evidentemente perché catturato da una cover fedele alla versione originale, reinterpretata con originalità e carisma da una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano. Buon voto nelle pagelle. VOTO 7.

Morandi e Jovanotti vincono facile

Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti danno spettacolo con il medley dei loro successi, per la gioia dei fan che li tributano con una standing ovation straordinaria. Tutto meritato, sia chiaro. Ma nelle pagelle non possiamo non tenere conto che quella intrapresa da Morandi e Jovanotti sia una strada comoda. Hanno preferito giocare in casa. In poche parole hanno deciso di vincere facile. VOTO 7.

Matteo Romano e Malika Ayane, accoppiata vincente al Festival di Sanremo

Matteo Romano e Malika Ayane volano alto con Your song di Elton John, soprattutto grazie alla potenza straordinaria di lei, che copre e forse oscura i veli di incertezze del giovanissimo concorrente. I due, insieme, fanno un figurone e offrono un’interpretazione dolce e intensa. La scelta del pezzo è indiscutibile, la resa è ottima. Soprattutto grazie a Malika, un gigante rispetto a Matteo Romano. Da premiare però il coraggio di questo ragazzo, il cui talento non dev’essere sprecato. VOTO 7

Pagelle Sanremo 2022: Blanco e Mahmood, sempre più feeling

Mahmood e Blanco offrono una versione delicata e raffinata de Il cielo in una stanza di Gino Paoli, donandogli un tocco di personalizzazione contemporanea. Ci sono piaciuti, ci hanno convinto fino in fondo. La valutazione complessiva non può che essere positiva nelle pagelle finali. Bravi senza se e senza ma. VOTO 7+.

Fiorella Mannoia trascina Sangiovanni in alto a Sanremo

Sangiovanni e Fiorella Mannoia cantano a Muso Duro nella serata cover del Festival di Sanremo. Nelle prove sono stati i più sorprendenti. La personalità della Mannoia è una bussola d’oro per Sangiovanni, che non resta nell’ombra, anzi si fa luce con forza, convinzione e sentimento. Poteva sembrare un’accoppiata stramba, invece è apparsa molto ben assortita. E come ha detto Fiorella, al termine dell’interpretazione con l’ex concorrente di Amici, le canzoni come queste annullano qualsiasi scelta. VOTO 7,5

Pagelle Sanremo 2022, Lauro-Bertè intensi e struggenti

Achille Lauro e Loredana Bertè incantano al Festival di Sanremo con la cover di Sei Bellissima. L’intensità è alle stelle, l’intreccio artistico è totale e completamente riuscito. Molto più convincenti rispetto alle prove, dove la Bertè e Lauro erano apparsi leggermente sottotono rispetto allo spettacolo offerto in gara. Evidentemente era una questione di atmosfera, che insieme hanno reso magica. Noi non ne avevamo dubbi, anche se non sapremmo stabilire la versione migliore tra questa e l’originale. VOTO 8.

Elisa: Festival di Sanremo magico, anche nella serata cover

Elisa ed Elena D’Amario insieme a Sanremo con la cover di What a Feeling. Partiamo dalla scelta della canzone: un capolavoro. Un capolavoro che ha segnato un’epoca. Elisa e la D’Amario offrono uno spettacolo raffinato ed entusiasmante sotto ogni punto di vista. Dalla sala stampa si solleva un applauso scrociante al termine dell’esibizione. L’energia che si respira nei dintorni dell’Ariston, invece, è incontenibile. Merito di Elisa, che vola alto. Ancora una volta… VOTO 8+

Pagelle Sanremo 2022, le cover: La Rappresentante di lista non smette di stupire

La Rappresentante di lista ci porta in una nuova dimensione musicale con la cover di Be my baby (The Ronettes) con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra. Speciale l’intonazione, originale l’interpretazione. Gli incastri con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra sono un puzzle che rasenta la perfezione. Nelle pagelle Sanremo 2022 non alziamo esageratamente il voto finale, semplicemente perché pensiamo e speriamo che per La Rappresentante di Lista il meglio debba ancora venire. VOTO 8+

I cantanti flop della serata cover secondo le Pagelle Sanremo 2o22

Pagelle Sanremo 2022: Tananai osa troppa all’Ariston

Tananai e Rose Chemical si cimentano in una restaurazione totale del brano A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà. A tratti il loro esperimento potrebbe risultare persino intrigante e coraggioso. Coraggioso, in effetti, lo è stato. Ma probabilmente i due ragazzi hanno spinto troppo sull’acceleratore, avventurandosi in un terreno scivoloso e che era meglio lasciare inesplorato. Per capire perché è sufficiente rivedere l’esibizione. VOTO 4/5

Nek e Massimo Ranieri, esibizione piatta al Festival

Massimo Ranieri e Nek danno tutto sul palco, Vivono grandi emozioni, ma stranamente non le trasmettono come sono abituati a fare. Flop senza se e senza ma. Anche se il brano scelto è un grande brano come Anna verrà di Pino Daniele. VOTO 5

Le Vibrazioni fanno un passo indietro nella serata delle cover

Le Vibrazioni cantano Live and let die con Sophie and the Giants. Scaldano l’Ariston solo a tratti, senza mai decollare. Musicalmente parlando, ci sono dei passaggi davvero interessanti. Ma Sarcina & co sono apparsi più in spolvero nel loro pezzo, che in quello scelto nella serata cover. Non ci hanno convinto, pertanto restano lontani dalla sufficienza nelle nostre pagelle Sanremo 2022. VOTO 5

Pagelle Sanremo 2022: Yuman tra luci e ombre con My Way

Anche Yuman azzarda con My Way di Frank Sinatra, con la pianista Rita Marcotulli. Mostra uno spiccato senso del gusto, rivela una voce potente, con le caratteristiche ideali per interpretare magistralmente questo pezzo. Potrebbe, ma non lo fa. Troppo “molle” ed un ritmo che appare un po’ monotono, specialmente all’inizio. VOTO 6

Irama e Grignani, occasione persa nella serata cover di Sanremo

Irama e Grignani senza infamia e senza lode nella serata delle cover. Le premesse per fare un ottimo lavoro c’erano tutte, così come le avvisaglie di una convivenza artistica tutt’altro che semplice. All’inizio del pezzo (La mia storia tra le dita) si annullano a vicenda, poi arrivano addirittura a sovrapporsi. Sembra quasi che Irama, alla fine, abbia ceduto il passo a Grignani, che si è preso le scene con una teatralità eccessiva. Occasione persa, peccato. VOTO 6

Pagelle Sanremo 2022: Higsnob e Hu, il coraggio c’è ma non basta

Highsnob e Hu hanno il merito e la sensibilità di portare sul palco e con grande rispetto, passione e amore, una delle canzoni più intense della musica italiana: Mi sono innamorato di te di Tenco. L’esibizione non è una di quelle che lascia il segno o che resterà nella storia. Non per questo, però, si può bocciare totalmente. VOTO 6

Michele Bravi e il legame coi nonni nella cover di Battisti

Michele Bravi canta Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi del grande Lucio Battisti. Piange il cuore inserire Michele nella sezione flop delle pagelle, specialmente dopo la commuovente dedicata ai nonni. Nell’interpretazione non ha affatto sfigurato, precisiamolo subito. Ma dobbiamo anche dire che, a tratti, è mancata la sua personalizzazione. VOTO 6

Rkomi, solo il fisico nel medley di Vasco

Rkomi mostra il fisico nel medley di Vasco Rossi con Calibro 35. E ci mette anche un grande entusiasmo. Quel che ne esce fuori, però, non è nulla di indimenticabile. Si evince grande passione e alla fine la “gara” di addominali con il mitico Amadeus. VOTO 6

Festival di Sanremo 2022: Ditonellapiaga-Rettore, bene ma non benissimo

Rettore e Ditonellapiaga cantano Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli. Tutti fanno a gara per trovare difetti nell’interpretazione del duo, alludendo a presunte liti ed una scarsa complicità sul palco. Il “dito”, in questo caso, è puntato contro la Rettore, ritenuta eccessiva nei suoi modi plateali. A nostro avviso, però, non hanno affatto sfigurato, al netto di tutti questi discorsi. Anzi sono uscite le prospettive interessanti di Ditonellapiega, un profilo da tenere in grande considerazione. VOTO 6,5

Pagelle Sanremo 2022, il riscatto di Giovanni Truppi

Giovanni Truppi osa con Nella mia ora di libertà di Fabrizio De André, insieme a Vinicio Capossela e Mauro Pagani. La canotta rossa è un pugno in un occhio, ma il detto “l’abito non fa il monaco” ci insegna molto. Infatti, limitandoci all’ascolto, godiamo di un’interessante versione del capolavoro realizzato dal famoso cantautore genovese. “Per quanto voi vi crediate assolti siete per sempre coinvolti”, capolavoro assoluto, la canzone originale. VOTO 6,5

Emma e Michielin non decollano, ma l’energia è innegabile

Emma e Francesca Michielin sprigionano un’energia pazzesca in Baby one more time di Britney Spears. Lo fanno, però, solo a tratti, offrendo comunque una cover godibile. C’è poi il dettaglio non trascurabile del look di Emma, che non sembra rispecchiare la sua personalità e la sua immagine. Tralasciando questo discorso, la coppia e la scelta del pezzo intrigano, anche se se l’effetto wow tarda ad arrivare. Anzi, non arriva mai. Nemmeno nelle nostre pagelle. VOTO 6,5

Pagelle Sanremo 2022: Aka7even salvato da Arisa

Aka 7even e Arisa omaggiano Alex Baroni con Cambiare. Ad aprire il pezzo è lei, con la sua voce potente e raffinata. Lui subentra con coraggio e spregiudicatezza, anche se in diverse strofe danno l’idea di sovrapporsi e di non incontrarsi mai veramente. Se l’accoppiata non convince appieno, Arisa sì. Ed è proprio lei a salvare un volenteroso Aka7even. VOTO 6,5



