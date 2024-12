Le vele scarlatte, diretto da Pietro Marcello

Martedì 24 dicembre 2024, andrà in onda, in seconda serata su Rai 3, alle ore 23:15, il film drammatico del 2022 dal titolo Le vele scarlatte.

La pellicola è una produzione in collaborazione tra Italia, Francia e Germania ed è diretta dal regista italiano Pietro Marcello, che aveva esordito sul grande schermo nel 2015 con Bella e perduta ed è l’autore del pluripremiato Martin Eden, con Luca Marinelli. La colonna sonora ha invece la firma del compositore libanese Gabriel Yared, candidato ai Golden Globe per le musiche di Ritorno a Cold Mountain, Il talento di Mr. Ripley e Il paziente inglese.

La giovane protagonista è interpretata dall’attrice francese Juliette Jouan, al suo esordio sul grande schermo. Al suo fianco l’attore francese Raphaël Thiéry, apparso recentemente nel film Netflix Licantropi di François Uzan. Nel cast del film Le vele scarlatte anche l’attrice Noémie Lvovsky, candidata per ben 5 volte ai Premi César; l’attore Louis Garrel, vincitore del Premio César come la migliore promessa maschile per Les Amants réguliers; infine Yolande Moreau, apparsa anche nel film di successo Il favoloso mondo di Amélie.

La trama del film Le vele scarlatte: un amore profetizzato da una maga

Le vele scarlatte è ambientato negli anni a cavallo tra i due conflitti mondiali e racconta la storia della giovane Juliette, una ragazza che ha perso la madre quando era una bambina e che da allora vive con il suo amato padre Raphaël.

Quest’ultimo è un uomo silenzioso, che dopo aver combattuto sul campo, ha deciso di ritirarsi in un paesino sperduto della Francia per vivere a contatto con la natura in piena serenità.

Tutto cambia quando giunge sul posto un personaggio molto particolare, una maga che profetizza a Juliette qualcosa di sorprendente: un giorno, delle vele scarlatte la condurranno verso un futuro pieno d’amore e ricco di avventure.

Juliette non dimentica questa profezia e inizia a immaginare quello che sarà il suo destino, strappandola da una vita monotona.

Juliette diventa una donna, e continua a sperare nell’arrivo delle vele scarlatte, fino a quando sembra che davvero la profezia si avveri quando un giovane pilota di aerei arriva letteralmente per lei dal cielo.