In una lunga intervista a La Stampa, la famosa comica e attrice Lella Costa si è raccontata svelando alcuni segreti che nessuno conosceva su di lei. In particolare, l’umorista si è soffermata sul suo periodo ad Amici di Maria De Filippi. Non tutti sanno che fu proprio la celebre artista a condurre la prima edizione del programma, chiamata da Maurizio Costanzo che aveva una proposta per lei, dato che la conduttrice era alla sua prima esperienza di un programma tutto suo. Lella Costa ha accettato di buon grado, rispondendo con un secco “Sì” per non farsi sfuggire un’occasione così preziosa.

Per quanto riguarda il rapporto con Maria De Filippi, Lella Costa ha riservato tante lodi alla conduttrice e moglie di Costanzo, ritenendola una donna simpatica e soprattutto alla mano. A La Stampa ha raccontato di essersi sentita subito a suo agio con lei per via del fatto che fosse lombarda: “Roma mi incuteva timore“, spiega l’attrice, che dopo poco si è ambientata nella nuova regione per condurre il celebre talent. Ma perchè Lella Costa ha lasciato Amici?

Dopo un inizio scoppiettante come conduttrice di Amici, uno dei programmi più vecchi e di punta della queen Maria De Filippi, Lella Costa ha capito che quello non era il suo posto. Il motivo? Si sentiva troppo sotto pressione, soprattutto perchè c’era qualcuno che le suggeriva sempre cosa dire. Non solo, Lella Costa ha dovuto abbandonare la conduzione per via della gravidanza: all’epoca era rimasta incinta della seconda figlia, e non poteva reggere sia il lavoro a teatro che quello in televisione così ha dovuto fare una scelta.

Si potrebbe dire che Lella Costa ha scelto il cuore, prediligendo il teatro alla televisione. Questo nonostante il cachet piuttosto alto che riceveva, tanto che ha raccontato che dopo la sua decisione di abbandonare Amici il suo commercialista si è messo le mani nei capelli per la disperazione. A quel punto, Maurizio Costanzo ha scelto Maria come figura principale del programma: “Rifiutò così tante conduttrici che a un certo punto Costanzo le disse: Allora te lo fai te.“, spiega Lella Costa: “E lei, donna di grande intelligenza, l’ha fatto benissimo. Rimpianti? Il mio commercialista si strappa i capelli ancora oggi, ma non avrei mai fatto una tv che non guardavo”