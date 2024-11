Di sangue milanese e con un’allure da rockstar anni ’70, i Les Votives sono senza dubbio tra le band più forti di X Factor 2024. Non tutti sanno che il gruppo ha iniziato a suonare in piazza Duomo a Milano, per poi iniziare a farsi strada in televisione su Sky Uno sotto la guida del giudice Achille Lauro. Ed è stato proprio lui a fargli guadagnare il pass assegnandogli una sedia affinchè potessero entrare nella sua squadra, una mossa vincente che li ha fatti diventare già delle vere e proprie rockstar dei nostri tempi.

Perchè il Les Votives si chiamano così? La risposta è tanto semplice quanto emblematica: il loro nome deriva dal fatto che per la musica hanno fatto un “voto“, e si vede eccome! Nel primo live di X Factor 2024 sono stati paragonati ad alcune delle band più famose della storia della musica. Nelle loro canzoni, infatti, si sentono alcune influenze di big come i Kasabian, i Rolling Stones, David Bowie, gli Arctic Monkeys e i Beatles: “Facciamo chic rock, ma lo chic rock non esiste“, avevano detto durante la presentazione alle audizioni di X Factor 2024.

Les Votives a X Factor 2024, il pubblico li adora: “Loro e i Patagarri i migliori in assoluto”

I Les Votives di X Factor 2024 hanno un solo obiettivo, quello di raggiungere più persone possibili con la loro musica. E ci stanno riuscendo eccome! Adesso la scommessa è aperta per il quarto live su Sky Uno, con un’assegnazione incredibile: i Les Votives canteranno “La canzone nostra“, un brano di Salmo insieme a MACE e a Blanco. Come se la caveranno con questo nuovo genere? Per ora, nonostante in questa edizione di X Factor 2024 ci siano tanti veri talenti, loro sembrano essere i più credibili. Li abbiamo visti quasi in tutte le salse, e adesso ci manca quella “rap”, che sicuramente gestiranno nel migliore dei modi.

Anche i social concordano nel vederli come una band estremamente professionale e con un futuro incredibile, ma viene ricordato anche il grande impegno di Achille Lauro e la sua capacità di vedere il talento e riuscire a valorizzarlo al meglio. “I votives e i patagarri sono i migliori a livello di arrangiamento. Sono veri musicisti e suonano da Dio! Bravi!!” dice sui social un fan del programma. E ancora: “Sempre più pazzeschi questi ragazzi! Talento, stile, classe. L’xpass Lauro se l’era giocato proprio bene“. Insomma, se si parla di chi ha convinto il pubblico di X Factor 2024, il nome dei Les Votives è al primo posto. Non ci resta che vederli nella prossima puntata per riconfermare il loro talento!