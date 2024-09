A due giorni dall’annuncio ufficiale della squalifica di Lino Giuliano al Grande Fratello 2024, l’ex volto di Temptation Island è tornato sui social per parlare direttamente ai suoi fan. Il ragazzo si è lasciato andare a dei toccanti ringraziamenti nei confronti della sua fanbase, sottolineando però come stia vivendo un momento particolarmente difficile dal punto di vista emotivo dopo l’esclusione dal reality a causa dell’offesa omofoba rifilata sui social al tiktoker Enzo Bambolina.

“Voglio ringraziare di cuore tutti voi per il sostegno morale che mi avete dato in questi giorni difficili. Ho attraversato 2 giorni infernali che non augurerei a nessuno, neanche al mio peggior nemico”. Inizia così Lino Giuliano, partendo dai sentiti ringraziamenti e soprattutto raccontando come i due giorni vissuti dopo la squalifica al Grande Fratello 2024 siano stati oltremodo duri dal punto di vista emotivo.

Lino Giuliano dopo la squalifica dal Grande Fratello 2024: “Ci tengo a dire una cosa…”

Dalle parole di Lino Giuliano si evince il totale rammarico per l’occasione sfumata dato che, come da lui stesso sottolineato nei giorni scorsi, la squalifica dal Grande Fratello 2024 mette fine al suo sogno di farsi conoscere dal pubblico anche sotto aspetti che non sono trapelati dopo l’esperienza a Temptation Island con la fidanzata – ormai ex – Alessia Pascarella. “Nonostante tutto sono qui perchè non voglio abbandonarvi. Anche se non sto bene a livello emotivo ci tengo a farvi sapere quanto vi voglio bene”.

“Mi dispiace profondamente per quanto accaduto. Mi sento sollevato che abbiate capito che non c’era alcuna cattiveria nella mia risposta al commento” – prosegue Lino Giuliano nel post pubblicato sui social e riportato da Isa e Chia – “Questo mi dà forza e mi rende felice; grazie davvero, non vi lascerò mai. Vi amo tantissimo”. Lino Giuliano tenterà dunque di ripartire dopo la squalifica dal Grande Fratello 2024, concentrandosi probabilmente proprio sull’affetto ricevuto sui social.