Location Bardot, dov’è stata girata nuova fiction di Canale 5/ Da Parigi a Saint-Tropez: luoghi più iconici

Location Bardot: dov’è stata girata la fiction sulla vita di Brigitte Bardot

A partire da questa sera, lunedì 17 giugno 2024, andrà in onda in prima serrata su Canale5 la miniserie incentrata sulla vita di Brigitte Bardot, più precisamente durante l’arco temporale che va dal 1949 al 1960, gli anni più esplosivi della diva dai 15 ai 25 anni. Ed in molti oltre alle curiosità sulla trama e sulle anticipazioni si chiedono dove è stata girata la fiction Bardot? Quali sono state le location principali? Le riprese sono avvenute interamente in Francia nei luoghi cari e in cui ha vissuto la diva francese.

Più precisamente l’ambientazione si snoda tra la capitale francese Parigi e Saint-Tropez. E poi ancora alcune scene sono girate a Ramatuelle, La Garde-Freinet e Bregancon passando per La Mandrague. E stando a quanto riporta il sito di Inprovenza.it gran parte delle scene sono state girate nella Costa Azzurra considerando che nei 312 minuti totali più della metà riguardano quelle bellezze paesaggistiche. Al di là dei luoghi, inoltre, location della fiction Bardot sono anche le ricostruzioni molto minuziose e fedeli all’originale dei set che hanno visto BB nascere come diva, uno su tutti il suo primo e importante ruolo, nel film Et Dieu…créa la Femme.

Bardot dov’è stata girata: location tra Parigi, Saint-Tropez e La Madrague

Gran parte delle location di Bardot, miniserie incentrata sulla vita di Brigitte Bardot sono, come suddetto, a Saint-Tropez. E c’è una particolare curiosità su questi luoghi. Agli esordi del successo ad appena 23 anni acquista La Madrague, casa in cui spesso si rifugiava quando era inseguita dal gossip ma anche luogo in cui non mancavano feste, cene e momenti di svago e divertimento. Decenni dopo la villa divenne anche il suo luogo del cuore in cui trascorrere il tempo dopo il ritiro dalla carriera cinematografica dove tutt’ora, alla soglia dei 90 anni, vive. La Mandrague sarà la location di Bardot in un episodio, il terzo a cui da il titolo.











