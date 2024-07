Location del matrimonio Simona Ventura e Giovanni Terzi/ Dove si svolge la funzione?

Rimini la location del matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi: la festa al Grand Hotel

Per il matrimonio con Giovanni Terzi, Simona Ventura ha scelto una location davvero speciale, che sta molto a cuore alla coppia: il Grande Hotel di Rimini, dove la conduttrice e il marito trascorrono da tempo le proprie vacanze estive, grazie anche agli incontri culturali organizzato alla Terza Dolce Vita. Per la celebre presentatrice si tratta del secondo matrimonio dopo quello con Bettarini, mentre per il giornalista siamo arrivati a quota tre.

La coppia non ha avuto dubbi sulla scelta della location, anche se Terzi in una intervista aveva fatto intendere che la parte organizzativa spettava soprattutto a Simona Ventura. Dunque perché si sposano a Rimini? L’idea è di festeggiare il proprio amore in una location che abbia un significato per la coppia e si dà il caso che la cittadina balneare romagnola lo sia al cento per cento.

Perché Rimini? La scelta della location ha un significato speciale per la coppia

Tutta la città di Rimini è in fibrillazione per il matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi. Molti sono felici e contenti del fatto che la coppia abbia scelto la città riminese come location del matrimonio. Un matrimonio che vedrà una partecipazione massonica, così come è successo nel party precedente alle nozze con ben mille invitati al seguito.

Al Grand Hotel di Rimini quindi è previsto un grande afflusso nel grande giorno di Super Simo e Terzi, con tantissimi ospiti dal mondo della tv e dello spettacolo. Tra i volti noti che vedremo spiccare nella location riminese sono attesi Eleonora Daniele, Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, Alba Parietti, Paola Barale e tantissimi altri amici comuni. Tra i testimoni spicca Milly Carlucci, che vide crescere l’amore tra Simona e Giovanni durante Ballando con le stelle.

