Loredana Lecciso sarà una delle protagoniste della puntata sul programma Rai Storie di Donne al Bivio, in onda mercoledi 15 Gennaio 2025. La donna è conosciuta specialmente per essere la storica compagna del cantante Albano e fin dall’inizio questa storia ha fatto grande scalpore, complice l’importante differenza di età. Ma vediamo chi è Loredana Lecciso.

Anticipazioni The Bad Guy 2, 15 gennaio 2025 su Rai 2/ Nino decide di scappare con Suro

Loredana Lecciso nasce a Lecce il 26 Agosto 1972 e inizia come giornalista lavorando per un emittente locale insieme alla sorella Raffaella. Già a quei tempi si parlava molto della storia con Al Bano e vediamo la donna partecipare al reality La Fattoria e anche qui però viene eliminata dopo poche puntate. In quel periodo lavora molto in tv e partecipa a programmi come Domenica In o fa la velina insieme alla sorella a Striscia la Notizia. Programma che la vede anche condurre insieme a Pino Insegno.

Vanessa Incontrada, chi è: carriera, body shaming dopo la gravidanza/ “Rovinato un momento speciale…”

Nel 2007 si è parlato di un nuovo programma condotto da lei e la sorella, la stessa Loredana lo conferma a Novella 2000 ma alla fine il programma – per motivi ignoti – non verrà mai trasmesso. Oltre alla tv Loredana si cimenta anche nella musica e dopo un buon esordio riscuote però scarsi successi. Negli anni prova diverse esperienze nel mondo della tv ma sempre senza particolare continuità.

Loredana Lecciso e la lunga storia con Al Bano

Loredana Lecciso ha due sorelle, la sorella gemella Raffaella e una più piccola di nome Amanda, che ha accompagnato qualche anno fa al Grande Fratello Vip. La donna è stata sposata per 3 anni con Fabio Cazzato, proprietario dell’emittente tv pugliese Canale 8; i due hanno Brigitta Cazzato, la prima figlia della donna. Poi i due divorziano e inizia la lunga storia con Al Bano.

Al Bano, addio a Io Canto Senior:"Mi è costato molto"/ L'esclusione da Sanremo 2025 è una ferita aperta

Dalla relazione tra Loredana Lecciso ed Al Bano nascono due figli, Jasmine e Albano Junior. I due hanno tanti alti e bassi, ma fanno di tutto per tenere unita la famiglia. Loredana viene anche radiata dall’albo dei giornalisti per comportamenti sconvenienti. Qualche mese fa lei diceva: “Con Al Bano siamo una coppia che si vuole profondamente bene e condivide difficoltà e gioie, come qualsiasi coppia”.

Parlando al settimanale Oggi Loredana ha rivelato: “L’unico vero rimpianto che sento è quello di non essermi goduta abbastanza i miei figli. Tornando indietro cercherei di non perdermi neanche un attimo, specialmente con Brigitta. Sto provando a recuperare ma non è facile”. E infatti lei ha confermato che specialmente durante la storia con Al Bano lei ha rifiutato diverse proposte negli anni per stare con i figli.