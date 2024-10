Con un padre così influente nel settore del porno, Lorenzo e Leonardo Tano – figli di Rocco Siffredi – hanno probabilmente compreso le potenzialità dell’Academy gestita proprio dal genitore decidendo così di collaborare, in ambiti differenti, nella medesima azienda. Entrambi hanno però deciso di non seguire nella totalità la carriera del papà e dunque rinunciando all’esperienza diretta sul set. Il loro apporto è più dirigenziale e gestionale, ruoli rafforzati dai rispettivi percorsi di studi.

Rosa Caracciolo, chi è la moglie di Rocco Siffredi? "Mi aveva tradita"/ "Mentre era con una donna..."

Il più piccolo dei figli di Rocco Siffredi, Leonardo Tano, ha oggi 24 anni e dopo aver conseguito la laurea in ingegneria meccanica ha deciso appunto di collaborare con il papà nel mondo del cinema porno, con riferimento alla gestione della Academy. Il più grande è invece Lorenzo Tano – 28 anni – che oltre a collaborare nell’azienda di suo padre Rocco Siffredi si è fatto notare anche dal pubblico televisivo come dimostra l’esperienza recente a Ballando con le stelle 2023.

Chi sono Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo, genitori di Lorenzo Tano/ “Siamo orgogliosi di lui…”

Lorenzo e Leonardo Tano, la vita sentimentale dei figli di Rocco Siffedi

Ha proposito della collaborazione con il papà, Lorenzo Tano – primo dei figli di Rocco Siffredi – al Corriere della Sera aveva raccontato: “Ho iniziato a lavorare con papà; prima, da appassionato di tecnologia, gli ho fatto cambiare tutta l’attrezzatura che era un po’ data. Ho dovuto fargli un po’ di formazione… Da lì in poi ho iniziato a lavorare fisso in produzione, concentrandomi anche su tutta la parte di progetti futuri, di ampliamento e di business”. Il figlio di Rocco Siffredi ha poi aggiunto: “La prima volta sul set sciocca un po’ tutti ma basta arrivare alla fine della giornata perchè tutto si normalizzi completamente…Quando papà mollerà lo farò subito anche io, non continuerò a fare quello che fa, anche percè il suo stile non mi piace tantissimo…”.

Lorenzo Tano e Leonardo Tano, figli Rocco Siffredi/ "Una videocassetta, il primo incontro con il suo lavoro"

Ma cosa sappiamo invece sulla vita privata dei figli di Rocco Siffredi, Lorenzo e Leonardo Tano? Il primogenito è legato a Lucrezia Lando, ballerina professionista conosciuta proprio nel corso dell’esperienza a Ballando con le stelle 2023. Per Leonardo Tano sono invece carenti le informazioni sulla vita sentimentale; il secondo dei figli di Rocco Siffredi pare si sia dichiarato single di recente, lasciando poco spazio ai rumor di gossip.