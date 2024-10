Lorenzo Salvetti, Young Cocciante torna sul palco durante il secondo live di X Factor 2024, e lo fa con una canzone di Lazza, “100 messaggi“. Una prova che per lui è stata durissima, dato che di solito predilige brani classici. Purtroppo, per quanto anche la performance di stasera sia stata a dir poco perfetta, i giudici hanno commentato in modo dubbioso la sua esibizione. In effetti per la seconda volta Lorenzo Salvetti si è presentato con una ballata, e ancora al pianoforte. Manuel Agnelli ha esordito dicendo: “È stata uguale a Margherita”, e come dargli torto? Ancora una volta ha portato sul palco una ballad struggente.

A difenderlo a spada tratta è stato il suo giudice, Achille Lauro. Quest’ultimo ha tranquillizzato il pubblico, dicendo: “D’ora in poi iniziamo a giocare“. Ebbene sì, perchè Lorenzo di X Factor 2024 ha studiato e sa suonare tantissimi strumenti, soprattutto il pianoforte con il quale è la seconda volta che si esibisce sul palco. Il parere è stato uguale da parte dei giudici che hanno definito un po’ ripetitiva la sua performance.

Lorenzo Salvetti a X Factor 2024: “Amo soffrire per amore”

Lorenzo Salvetti è un artista di soli 16 anni che ama soffrire per amore. Avete capito bene, il suo mood è quello: poco tempo fa è stato lasciato da una ragazza e da allora si è messo a scrivere canzoni, come un vero cantautore anni ’70. Riccio, con gli occhi dolci e lo sguardo pensieroso, Lorenzo Salvetti è riuscito ad entrare nel cuore del pubblico già dall’inizio, dopo essersi presentato con estrema umiltà. Non ha paura di scrivere, di raccontare le sue turbe e di mostrarsi vulnerabile.

In tutto ciò, Achille Lauro è convinto di aver tanto da fare con Lorenzo Salvetti a X Factor 2024, e i fan non vedono l’ora di scoprire cos’abbia in serbo per noi! I social, intanto, stanno già esplodendo contro i giudici: “Me lo immagino un giovane Tenco che va a X-Factor e gli dicono senti bravo però fai sempre le stesse cose tristi vorrei che facessi qualcosa di young signorino“. E ancora: “Ma cos’altro può fare Lorenzo? Al massimo ce lo vedo fare qualche pezzo più movimentato alla Fulminacci. Per il resto lui è quello, non si può snaturare“.

