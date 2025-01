Lorenzo Spolverato vittima di fake news? Il suo staff non ci sta e con un post su Instagram pubblicato poche ore fa ha voluto mettere le cose in chiaro, annunciando vie legali: “Continuano a circolare informazioni false e diffamatorie e queste dichiarazioni infondate non solo ledono la sua immagine, ma alimentano un clima di odio e disinformazione che non possiamo accettare”. Per questo motivo lo staff del concorrente del Grande Fratello scrive: “Abbiamo deciso di agire legalmente per tutelare Lorenzo e il suo diritto alla privacy e al rispetto”.

Lorenzo Spolverato – in crisi negli ultimi giorni – è uno dei grandi protagonisti del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini. Prima la sua vicinanza a Helena Prestes e poi la relazione con l’ex velina di Striscia Shaila Gatta lo hanno reso popolare presso il grande pubblico, con clip a lui dedicate quasi a ogni puntata. Negli ultimi giorni, però, dopo il clima di festa teso che si è respirato nella casa più spiata d’Italia in seguito a liti e risse sfiorate, sono uscite delle notizie che hanno impensierito e non poco il suo staff come si è potuto leggere poc’anzi.

Lo staff di Lorenzo Spolverato contro le fake news: cosa sta succedendo?

Lo staff di Lorenzo Spolverato ha poi concluso il suo post su Instagram con le seguenti dichiarazioni: “Invitiamo tutti a riflettere sull’importanza di usare i social in maniera responsabile, evitando di diffondere contenuti non verificati o dannosi”. Lo staff ha poi ringraziato tutte le persone che continueranno a seguire la sua avventura all’interno della casa del Grande Fratello e che lo sosterranno con affetto e profonda sincerità.

Ma quali sono queste fake news sul concorrente in questione? Negli ultimi giorni un ex concorrente del Grande Fratello in particolare, Stefano Tediosi, se n’è uscito dicendo che Lorenzo avrebbe bestemmiato, violando così il regolamento. E ha continuato col dire che avrebbe lanciato degli oggetti mentre si trovava nel tugurio, senza mai venir punito dalla produzione. Ora c’è addirittura un’ex gieffina che invoca la squalifica. Inoltre sui social il fidanzato di Shaila Gatta è stato accusato di razzismo e bullismo nei confronti di Helena Prestes quando si è riferito a lei con la frase “la brasiliana è ubriaca”. Non bisogna poi dimenticare che per svariate settimane al Grande Fratello si è parlato della sua presunta omosessualità – addirittura il padre è entrato nella casa per assicurare che è tutto fuorché gay – e della sua vicinanza con un fantomatico guru della moda, smentito da lui stesso in diretta.

