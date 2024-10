Pianto irrefrenabile quello di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024; a raccontarlo è una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del reality e che racconta un vero e proprio crollo dopo le copiose critiche ricevute negli ultimi giorni, sia da fuori che dentro la casa più spiata d’Italia. Poco prima aveva avuto l’ennesimo confronto con Shaila Gatta, forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Appurato il pianto di Lorenzo Spolverato e il crollo emotivo al Grande Fratello 2024, diversi sono stati i coinquilini che sono accorsi per provare a confortarlo. Lo sfogo rappresentato dalle lacrime copiose è andato avanti per diversi minuti con il concorrente che non è riuscito a proferire parola. Segno di uno sconforto evidente ma prontamente lenito dalle parole dei concorrenti presenti. “Stasera secondo me bisogna chiudere un cerchio per tornare sul sentiero giusto… Non sentirti sbagliato, tutti possiamo fare degli errori soprattutto qui”, ha affermato Giglio, provando a smuovere Lorenzo Spolverato.

Lorenzo Spolverato in lacrime al Grande Fratello 2024, il supporto dei coinquilini: “Tu sei più di questo…”

I tentativi per tirare su il morale di Lorenzo Spolverato – in lacrime al Grande Fratello 2024 dopo le diverse critiche ricevute – sono durati diversi minuti e sono state necessarie diverse parole di conforto prima che il giovane riuscisse a frenare le lacrime. Importanti le parole di Amanda: “Tutto il carattere che hai, al netto delle esuberanze, è bello ma non è solo quello. Ha fatto uscire quello che è con il sorriso, con grande semplicità, quindi c’è tanto altro. Non vedo egoismo, anzi, puoi ancora dare tantissimo e non devi sentirti sbagliato!”. A fare da eco alla concorrente del Grande Fratello 2024 ci ha poi pensato ancora Giglio: “Devi accettare le conseguenze che già conosci, devi semplicemente agire…”.