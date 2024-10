Al Grande Fratello 2024 iniziano a nascere incomprensioni non da poco; i sentimenti si amplificano nella casa più spiata d’Italia e i protagonisti assoluti delle ultime ore sono senza dubbio Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Tra i due l’intesa sembrava poter giungere a qualcosa di ancor più intenso ma le ruggini degli ultimi giorni hanno portato ad un ulteriore confronto nelle ultime ore che però è sembrato più di distanza che di riavvicinamento.

“A me non interessa sapere i fatti di nessuno, quello che contesto è che nel momento in cui ti rendi conto di alcune cose mi aspetto che tu faccia dei passi indietro perchè sei una persona matura…”. Inizia così Shaila Gatta, rimarcando i comportamenti di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024 a suo dire non confermi al suo modo di vedere le cose: “Io ti ho lasciato semplicemente andare perchè io, da donna, non mi piacciono i comportamenti di un uomo che si comporta così. Tu non ci hai mai provato, ti ho visto solo buttarti su un’altra persona”.

Lorenzo Spolverato ha dimostrato a più riprese di essere in disaccordo con Shaila Gatta, sia dal punto di vista delle interazioni iniziale sia in riferimento all’immagine che la concorrente del Grande Fratello 2024 ha di lui. “Io all’inizio c’ho provato, ti ho cercata… Tu sei sempre diretta con me, sembra quasi che mi odi, come se ci fosse un pizzico di fastidio”. La ballerina ha dunque replicato: “Queste sono le cose che mi danno fastidio… Se io avessi visto altro non penserei a queste cose”. A questo punto Lorenzo Spolverato ha tentato ancora di sottolineare come il punto di vista della coinquilina sia a suo dire difforme dalla realtà: “o non mi sento sbagliato nei tuoi confronti, sarà anche un problema mio, ma la vedo così. Puoi anche provare a metterti nei panni di chi si comporta in un determinato modo, forse non ero pronto?”.

Shaila Gatta è sembrata irremovibile rispetto alle sue posizione, trovando quasi la rassegnazione di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024. “Tu fraintendi troppe cose, io non sono così; sono quello che hai conosciuto in piscina. Mi stai valutando in base a dei ragionamenti troppo conclusivi”.