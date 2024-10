Chi è la moglie di Luca Barbareschi? Non tutti sanno che il conduttore, attore e regista è sposato ormai da anni con la bellissima Elena Monorchio. Dopo un matrimonio nel 2015 i due sono ancora affiatatissimi e tanto innamorati. Lei, riservatissima, si è mostrata solo poche volte insieme al marito in occasione dei red carpet ai quali è spesso invitato per le mostre del cinema. In molti la descrivono come una donna elegantissima, fedele a Luca Barbareschi e molto seria nella vita di tutti i giorni. Lui stesso ha spesso ribadito quanto Elena Monorchio sia una donna speciale in tutto e per tutto.

Ma chi è Elena Monorchio? Che lavoro fa? Andiamo con ordine per conoscere meglio la moglie di Luca Barbareschi, attore ormai da anni simbolo del cinema italiano. Classe 1977, Elena Monorchio è figlia di un ex Ragioniere statale, Andrea Monorchio. Nata da buona famiglia, ha sempre voluto restare lontana dalle telecamere per proteggere la sua privacy, già messa a dura prova dalla notorietà del marito regista de Il trasformista, Ardena, The Penitent e tanti altri film dagli anni Novanta in poi.

Elena Monorchio e Luca Barbareschi hanno avuto due splendidi figli insieme: nel 2010 è nata Maddalena, mentre due anni dopo è venuto al mondo Francesco. La coppia si è conosciuta per caso a Roma, in una piazza, e da quel momento c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine che li tiene insieme da ormai dieci anni. Elena Monorchio ha sempre speso bellissime parole d’amore nei confronti del marito, con il quale ha deciso di avere un figlio dopo soli tre mesi di conoscenza, convinta che sarebbe stato l’uomo della sua vita. Lui, d’altro canto, si ritiene “rinato” dopo averla conosciuta e sposata.

Non tutti sanno che prima di Elena, Luca Barbareschi è stato sposato con un’altra donna, Patrizia Franchini, con la quale ha avuto ben tre figlie: Eleonora, Beatrice e Angelica. Dopo 7 anni di matrimonio la storia è arrivata al capolinea e la rottura ha causato un’enorme sofferenza per l’attore che ha più volte rilasciato interviste in cui ha dichiarato di aver creduto di morire. Con Elena Monorchio, invece, ha ritrovato la felicità. “Mi sono innamorato di nuovo” aveva detto al Corriere della Sera, contento di aver a fianco la donna che ormai lo rende felice ogni giorno.