Luca Barbareschi non sente necessariamente il bisogno di ricevere l’approvazione del pubblico e vive serenamente quest’ultimo periodo, tra l’avventura a Ballando con le stelle 2024 e la chiusura anticipata del suo programma Se mi lasci non vale. Un epilogo forse inaspettato per il celebre conduttore, che però incassa la decisione di Raidue di sospendere il suo programma, senza piangersi addosso e soprattutto senza fare drammi. Anzi, stando alle sue parole rilasciate a Rai Radio1, il conduttore pare quasi sollevato all’idea di aver messo in archivio un format che in fondo non lo ha mai convinto del tutto.

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli in finale a Ballando con le stelle 2024?/ Giuria:"meravigliosi"

Così nel corso dell’intervista ha fatto alcune doverose precisazioni: “A me non piace fare quello. Ero un conduttore sui generis perché io in realtà stavo in una regia e chiacchieravo. Noi facciamo degli spettacoli, a volte vanno bene a volte non vanno bene”, l’amara constatazione del conduttore. Di sicuro a Ballando con le Stelle ha trovato maggiori soddisfazioni, se non altro per il bel rapporto instaurato con la sua insegnante Alessandra Tripoli.

Luca Barbareschi presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia?/ "Vorrei accettare, ma non..."

Luca Barbareschi, gli apprezzamenti di Alessandra Tripoli per la sua grande umanità

Proprio la Tripoli, in una intervista riportata dal Giornale, ha speso parole al miele per il suo allievo. Luca, infatti, è sempre apparso un po’ burbero agli occhi più disattenti e agli sguardi superficiali, ma Alessandra ha capito fin da subito di avere a che fare con un personaggio di grande spessore e di grande umanità. Nell’ultima puntata, così, hanno preparato una coreografia incentrata sulla perdita delle persone care ed entrambi si sono sciolti con un’esibizione toccante.

“Il nostro intento era quello di arrivare al cuore di chi ha vissuto un’esperienza come la nostra, l’emozione forse ha giocato a sfavore a livello tecnico, ma forse a volte non è tutto quello che conta, il ballo è anche questo!”, ha commentato emozionata Alessandra nel post puntata.

Luca Barbareschi chi è e la moglie Patrizia Fachini/ "Sono sempre infelice", poi svela i problemi con i figli