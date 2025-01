Rossella Brescia sta vivendo un periodo particolarmente doloroso, dovuto anche alla rottura con Luciano Mattia Cannito, il regista con il quale stava ormai da vent’anni. A Verissimo, l’attrice ha raccontato: “Non credo più nell’amore in questo momento. Per me è finito senza una ragione e un motivo ma bisogna anche rispettare i sentimenti. Possiamo amare chiunque e come ci pare, se per lui erano cambiati i sentimenti, non dobbiamo colpevolizzarlo. Lui continua a dirmi che continuerà ad amarmi ma in un altro modo, come ama una sorella. Credo che la cosa che abbiamo sbagliato entrambi è non cercare il conflitto”.

Come spiega infatti la ballerina, attrice e conduttrice radiofonica, con Luciano Mattina Cannito non c’erano discussioni: “Non ci serviva parlare, eravamo complici, ci appartenevamo. Ci è mancato il conflitto sano tra persone che si vogliono bene. Il rispetto è alla base di tutto ma bisogna affrontarsi per cercare di affrontare le cose. Ci siamo forse un po’ allontanati: abbiamo lavorato tanto e ci siamo smessi di innaffiare la piantina dell’amore. Io credo di aver fatto di tutto per salvare questo rapporto ma dopo un po’ mi sono rassegnata. Io voglio bene ai miei ex, sono pezzi della mia vita: come fai a non voler bene agli ex?”.

Luciano Mattia Cannito, ex fidanzato di Rossella Brescia: “Mamma non l’ha presa bene”

Il dolore profondo provato dopo la rottura con Luciano Mattia Cannito, con il quale Rossella Brescia stava ormai da quasi vent’anni, ha provocato un grave dolore anche nella famiglia di lei: “Mia mamma non l’ha presa bene, si è un po’ arrabbiata, ma io ne ho parlato tanto. È meglio una persona sincera che una che ti tradisce. Ma la vita è così bella, non c’è tempo per stare male” ha aggiunto l’attrice a Verissimo. La grande sofferenza per la separazione con il suo ex compagno ha lasciato nella vita di Rossella Brescia un grande vuoto, acuito ancor di più da un altro dolore, quello per la malattia del papà.