Ludovica Nasti ha un fidanzato? L’attrice confessa: “Nessuno mi ha fatto perdere la testa”

Nella vita di Ludovica Nasti il lavoro occupa un posto in prima fila, vista la grande carriera che l’artista è riuscita a mettere in piedi in così poco tempo, mettendo in mostra un talento puro e limpido sul quale lei per prima non avrebbe mai scommesso. E chissà se per l’attrice de L’amica geniale nel frattempo non possa esserci stato spazio anche per l’amore, anche se in una intervista concessa tra le colonne del magazine Vanity Fair, Ludovica Nasti aveva confessato: “Per adesso nessuno è ancora riuscito a farmi perdere la testa, se sono innamorata? No, per ora ho avuto solo simpatie, arriverà anche per me la persona” ha ammesso in una intervista al noto portale la giovanissima attrice.

E da quanto si evince dai profili social di Ludovica Nasti, non sembrano esserci novità in tal senso, visto che l’attrice posta spesso da sola o al massimo in famiglia, lasciando intendere che nulla sia cambiato dal punto di vista sentimentale.

Ludovica Nasti e la carriera da attrice nata per caso

In attesa che l’amore arrivi a bussare alla sua porta con un fidanzato, Ludovica Nasti continua a concentrarsi sul lavoro, presto la rivedremo su Rai1 con l’ultima stagione de L’Amica geniale, così come con altri progetti in rampa di lancio, tra piccolo e grande schermo. L’attrice ha raccontato a Vanity Fair come in realtà il mettere dell’attrice non fosse il suo sogno, anzi, ma tutto è nato per caso dopo la convalescenza dalla leucemia con la quale Ludovica Nasti ha fatto i conti:

“Tutto è nato da alcune foto che ho fatto dopo essere guarita, per festeggiare i miei capelli. Quei ritratti sono arrivati a chi faceva il casting per l’Amica geniale, e mi hanno chiamata, la selezione è durata sette mesi, per sette mesi non ho mai saputo, né chiesto, se la parte fosse mia”.