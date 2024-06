Lukaku, sfortuna e sbagli in Belgio-Slovacchia/ Due gol annullati e tre clamorosi errori sotto porta

Esordio deludente per il Belgio a Euro 2024: la formazione di Tedesco esce sconfitta al debutto contro la Slovacchia che ottiene così i suoi primi tre punti nel gruppo E. A deludere particolarmente è stato Romelu Lukaku, attaccante titolare con i Diavoli Rossi: tanti, infatti, gli errori sotto porta del numero 10 belga, che dalla sua non ha avuto però neppure la fortuna, con due reti annullate. Due volte, infatti, il giocatore della Roma ha messo in rete la palla del pareggio ma si è visto annullare entrambe le reti per fuorigioco, non riuscendo così a pareggiare i conti con la Slovacchia, in vantaggio grazie alla rete di Ivan Schranz dal 7′.

Il primo gol firmato dal belga arriva al 56′: da due passi, dopo la sponda di testa di Openda, l’ex Inter riesce a mettere in porta, prima che il Var segnali una posizione di fuorigioco, lasciando il punteggio invariato. Stessa storia all’87’ quando il numero 10 del Belgio batte Dubravka col mancino: per il Var, però, Openda ha toccato con la mano prima di servire il compagno e dunque la rete anche in questo caso è da annullare.

Lukaku sbaglia troppo in Belgio-Slovacchia: troppi errori sotto porta

Romelu Lukaku è stata una delle note più negative di Belgio Slovacchia nell’esordio del Belgio a Euro 2024. L’attaccante belga non è riuscito a finalizzare le occasioni avute, dimostrandosi poco preciso e decisivo: tanti, infatti, gli errori, nonostante i due gol annullati dal Var. Il primo sbaglio sotto porta è arrivato al 3’ e poi nuovamente dopo due minuti: al 42’, con la Slovacchia già avanti, ecco il terzo errore dell’attaccante ex Inter.

Alla ripresa il discorso non cambia: al 55’ ci prova ancora il numero 10 ma il suo tiro viene respinto e appena un minuto dopo arriva il primo gol annullato per fuorigioco. Al 61’ ancora un tiro sbagliato a due passi da Dubravka e a tre minuti dal 90’ la seconda rete annullata dal Var: Belgio Slovacchia è una gara da dimenticare, insomma, per Lukaku, il tecnico e tutto il Belgio, che ora dovrà cambiare passo se vuole passare il girone.

