Grande protagonista della scorsa puntata, Lunaspina Caruso arriva sul palco di X Factor 2024 per i Bootcamp portando la canzone di Ivano Fossati che porta il suo nome, “Lunaspina”. Inserita nella squadra di Jake La Furia, la cantante di origine siciliana sfodera una prestazione al limite della perfezione, lasciando a bocca aperta il pubblico e tutto l’impianto, tranne chi avrebbe dovuto realmente impressionare, ovvero il suo ipotetico coach. Jake La Furia, infatti, tra la sorpresa e lo choc generale, decide di mandarla via.

“C’è un problema grosso perché tu canti benissimo, divinamente, solo che sono delle cose lontane anni luce da quello che sono io, da quello che canto io. E il problema grosso si presenterebbe se tu portassi cose che a me non piacciono”, dice Jake. Lei replica: “Io sono pronta a fare anche altro, per quello sono felice di essere con te, perché posso uscire fuori da quello che sono”. Il giudice, però, non è convinto e tra lo stupore generale, chiosa: “Mi dispiace ma non posso assegnarti la sedia“.

Lunaspina viene eliminata e abbraccia Giorgia: il siparietto a X Factor 2024

Dopo essere stata eliminata dai Bootcamp di X Factor 2024, Lunaspina torna dietro le quinte e viene abbracciata da Giorgia, emozionata davanti alla splendida esibizione della cantante. “Aver emozionato Giorgia mi manda a casa felice. Era dal 1997 che aspettavo questo momento” dice lei, con gli occhi lucidi. “Peccato che non ho il cellulare perché avrei voluto una foto con te“, prosegue. Giorgia, allora, con estrema dolcezza dice alla concorrente appena eliminata: “Vallo a prendere, faccio tutte le foto che vuoi con te, ti aspetto”.

Sui social sono centinaia e centinaia i commenti contro la scelta di Jake La Furia. “Lunaspina ha pagato il prezzo di saper cantare!” scrive un utente su X. “Lunaspina comunque un talento una bravura incredibili” scrive un altro. “Non dovevano assegnarla a Jake. Questo è. Boicottata dall’inizio. Comunque è stato profondamente ingiusto. Evviva Lunaspina!” recita ancora un altro commento.