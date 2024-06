L’uomo senza paura, Rete 4/ Trama e cast del western con Kirk Douglas, in onda oggi 18 giugno 2024

Il cast del film L’uomo senza paura, diretto da King Vidor

Martedì 18 giugno, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:45, il film western del 1955 dal titolo L’uomo senza paura. La pellicola è diretta dal regista King Vidor, uno dei più importanti film maker della prima metà del ‘900, con progetti come La grande parata (1925), La folla (1928) e Duello al sole (1946).

Le musiche hanno invece la firma del compositore statunitense Hans J. Salter, famoso per l’assidua collaborazione con il collega Frank Skinner, con cui realizzò le colonne sonore per L’uomo lupo (1941) e Il ritorno dell’uomo invisibile (1940).

Il protagonista del film L’uomo senza paura è interpretato dalla stella di Hollywood Kirk Douglas, padre dell’attore Michael Douglas, inserito dall’American Film Institute al 17° posto tra le più grandi star della storia cinematografica.

Al suo fianco l’attrice Jeanne Crain, candidata all’Oscar alla miglior attrice per la sua interpretazione in Pinky, la negra bianca (1949). Nel cast del film L’uomo senza paura anche l’attrice Claire Trevor, soprannominata “La regina del film noir”, e William Campbell, che l’anno successivo lavorerà al fianco di Elvis Presley in Fratelli rivali (1956).

La trama del film L’uomo senza paura: contro tutte le barriere e il filo spinato

L’uomo senza paura narra la storia di Dempsey Ra, un cowboy solitario, che viaggia di città in città nascondendosi sulle locomotive.

Durante uno dei suoi viaggi fa la conoscenza del giovane Jeff Jimson, accusato ingiustamente di avere assassinato un uomo, riuscendo a salvarlo dall’impiccagione.

Arrivati in città riescono a trovare lavoro presso la famosa tenuta del Triangolo, gestita da un brav’uomo, Strap Davies, che cerca di mantenere buoni rapporti con gli altri proprietari.

Giorno dopo giorno Dempsey insegna a Jeff tutti i segreti di un vero cowboy, trasformandolo in un vero avventuriero.

Durante una marcia con la mandria i due si fermano presso la proprietà di Tom Cassidy, dove conoscono sua figlia, Tess.

Jeff si innamora immediatamente della ragazza, ma quando Cassidy racconta di usare il filo spinato nei suoi campi, Dempsey si rifiuta di restare oltre.

Tornati al Triangolo scoprono che la proprietà è passata nelle mani di una nuova padrona, l’affascinante e determinata Reed Bowman.

La donna ha un piano ambizioso: aumentare la mandria da 10 mila a 30 mila unità, occupando anche i territori circostanti.

L’atmosfera tra i coloni diventa sempre più tesa e così Dempsey decide di abbandonare la tenuta, ma quando arriva al saloon per recuperare Jeff, scopre che il ragazzo ha deciso di affiancare Reed. Il protagonista, deluso, decide allora di andarsene lasciandosi alle spalle il ragazzo.

Il giorno dopo, però, viene raggiunto da un mandriano senza scrupoli, Steve Miles, che insieme ai suoi uomini lo picchia e lo umilia, così Dempsey decide di passare dalla parte dei coloni, aiutando Cassidy e gli altri a difendere i propri confini.

Al suo fianco Jeff che, rinsavito, è pronto a mettere in campo tutte le sue forze per proteggere i coloni dagli usurpatori.

