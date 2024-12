Si chiama Maia Reficco, la nuova fidanzata di Leo Gassman, il cantante che si è fatto conoscere dal grande pubblico partecipando al Festival di Sanremo. La sua fama è indubbiamente legata al cognome essendo nipote del grande Vittorio Gassmann e figlio di Alessandro Gassmann. Ma chi è la nuova fidanzata di Leo Gassmann? Maia Reficco è un’attrice argentina, ma con cittadinanza americana, che si è fatta conoscere ed apprezzare per aver recitato nella serie Pretty Little Liars Summer School. I due sono stati paparazzati diverse settimane fa dal settimanale Chi intenti a trascorrere una romantica serata in un ristorante romano nel quartiere Prati.

A confermare la laison tra i due un paio di fotografie pubblicate dal noto settimanale in cui si fede il figlio di Alessandro Gassmann in tenera compagnia con la sua nuova fiamma, una bellissima attrice di 23 anni.

Maia Reficco, chi è la nuova fidanzata di Leo Gassman?

Maia Reficco è la nuova fidanzata di Leo Gassmann, il cantante ed attore che si è fatto conoscere ed apprezzare nel film tv dedicato a Franco Califano. L’incontro con Maia è arrivato dopo la fine della frequentazione con Enula, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Anche in quell’occasione i due erano stati paparazzati insieme dal settimanale Vero intenti a scambiarsi un tenero bacio proprio dinanzi ai fotografi. Nessuno dei due ha confermato né tantomeno smentito la loro “storia”, anche se nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni sulla loro frequentazione anche per Leo Gassmann non ha mai parlato apertamente della sua vita privata e sentimentale.

Stessa storia per Maia Reficco, la nuova fidanzata di cui non ha mai parlato. Quello che possiamo dirvi su Maia che, oltre ad essere attrice di serie di successo come “Kally’s Mashup” e “Pretty Little Liars Summer School”, si è fatta conoscere ed apprezzare come cantante. Nel 2017, infatti, ha partecipato ai Kids’ Choice Awards con il brano “Key of Life” riscontrando un ottimo successo. Sui social la cantante è seguita da circa 1 milione e mezzo di followers.