Forse non tutti sanno che l’ex Miss Italia, Arianna David, ha sofferto e soffre da diverso tempo di disturbi alimentari. L’ex modella infatti sta affrontando una lunga battaglia contro l’anoressia, una malattia che non le da tregua da quando nel lontano 1993 ha vinto Miss Italia. Difficile capire come si sia innescato questo meccanismo subdolo, ma Arianna è caduta in vortice che l’ha portata a pesare quarantasei chili e indossare una taglia trentaquattro.

In una intervista rilasciata non molto tempo fa a Bruno Vespa, l’ex Miss Italia ha ricordato il periodo più buio e i primi segnali negativi intercettati all’inizio della malattia. “All’inizio non era tanto la paura di ingrassare ma bisognava essere come loro per fare determinati lavori”, ha detto in riferimento ai canoni di bellezza dell’epoca e delle modelle già affermate. Difficile chiedere aiuto, spiega la David, per via dei costi spesso proibitivi: “Nella vita ci sono tante cose, come pagare il mutuo e così via…”.

Arianna David, la battaglia infinita contro l’anoressia: “Non se ne esce mai”

Così le restrizioni alimentari estreme sono diventate un pericolo concreto per Arianna David, che si è persa nell’ossessione di controllare peso e forma corporea. Una dieta rigidissima e con gravi carenze ha contribuito ad aggravare una situazione che se fuori controllo può rivelarsi anche letale. “La mia è una anoressia nervoso e succede che quando ti ammali di questo tipo di malattia, se così possiamo chiamarla, non se ne esce mai fuori”, ha detto la classe 1973.

Insomma, sembrano lontano i tempi felici e spensierati in cui Arianna gareggiava per Miss Italia. Certo, quell’ambiente e i canoni di bellezza dell’epoca non hanno contribuito positivamente, dato che passerella dopo passerella, la David ha dovuto fare i conti con grossi tormenti. Dall’anoressia allo stalker che l’ha perseguitata per anni, l’ex Miss Italia ha vissuto momenti davvero difficilissimi.

