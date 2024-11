Era il 2019 quando la cantante Viola Valentino gelò il pubblico e i fan, confessando di essere in piena lotta contro un tumore. Un carcinoma, per l’esattezza, scoperto nel 2015 e tenuto legittimamente nascosto per anni. “Bisogna operare d’urgenza”, le dissero i medici, che intervennero in tempo per evitare guai potenzialmente letali. Le cure hanno fatto il loro corso e oggi Viola Valentino può raccontare la malattia con un pizzico di serenità in più.

“Francesco (il suo compagno, ndr) mi ha salvato da una malattia che mi ha travolto e colto impreparata. Ho affrontato male la malattia ma mi sono fatta operare e sto bene, anche se continuo a fare controlli ogni sei mesi. Lui mi è stato vicino e ad ogni operazione si metteva sulla porta dell’ascensore per controllare che fossi serena”, la confessione di Viola qualche tempo fa a Oggi è un altro giorno. Tanti ricordi dolorosi nelle sue parole, che raccontano un periodo davvero buio per l’artista.

Malattia Viola Valentino, il sostegno del compagno Francesco durante le cure per il tumore

Oggi Viola Valentino cerca di guardare oltre la malattia, anche se l’attenzione è massima. A darle manforte, come dicevamo, il suo compagno Francesco, che l’ha seguita dal primo all’ultimo minuto nei momenti più dolorosi e di sconforto. “Lui ha una testa complessa, bisogna conoscerlo per amarlo fino in fondo. Ha avuto una vita intensa e una famiglia movimentata, è una persona stravagante. Forse faccio la crocerossina, ma lui è perfettamente capace di intendere e volere. Sono una persona molto materna con tutti”, ha detto.

Evidentemente, Viola, è riuscita a trasmettere i suoi stessi valori al compagno, capace di supportarla e darle forza nella fase più acuta e insidiosa della malattia. Se Viola ha tenuto il morale alto lo deve a Francesco, sempre e comunque al suo fianco, come dovrebbe essere in ogni coppia.