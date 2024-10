Giancarlo Magalli è un noto conduttore tv che sarà presente nel weekend nella trasmissione tv Verissimo, programma Mediaset condotto da Silvia Toffanin. Durante l’intervista il conduttore racconterà alcuni passaggi della sua vita, a partire dal percorso lavorativo negli anni fino al rapporto con le due ex moglie e con le sue figlie Manuela e Michela.

Manuela e Michela nascono dai due matrimoni del conduttore, la prima nasce nel 1972 ed è la figlia del matrimonio tra Giancarlo Magalli e Carla Crocivera mentre la seconda è nata nel 1994 dal matrimonio tra l’uomo e Valeria Donati. Ben 22 anni di differenza tra le due ma entrambe sono molto legate alla propria figura paterna. Le due sono state molto vicine all’uomo nel periodo difficile con i gravi problemi di salute che hanno colpito l’uomo.

Eppure il rapporto con la prima figlia non è stato semplice per Giancarlo Magalli che ha raccontato le difficoltà con la prima moglie e la ragazza con il quale non ha avuto un grandissimo rapporto fino al suo undicesimo compleanno. A riguardo lui ha sottolineato in passato: “Ho avuto la mia prima figlia quando avevo 21 anni e devo dire che non ero molto pronto. Ero felice ma non sapevo cosa fare”.

Giancarlo Magalli e il grande rapporto con le figlie Manuela e Michela

Abbiamo visto i tre insieme in una puntata di Verissimo nel Gennaio del 2023 e le due figlie di Magalli sono molto riservate per quello che riserva la propria vita privata. Spesso nonostante ciò le due postano sui social dediche di affetto verso il padre, che ha negli anni raccontato alcuni dettagli sulla vita di entrambe.

Sui social in particolare di Michela, classe 1994 e molto attiva lavorativamente come influencer ci sono diversi messaggi e attestati nei confronti del padre e in uno degli ultimi la ragazza ha ricordato: “Ogni giorno mi sento fortunata ad averti qui vicino a me”, un legame importante e le due hanno aiutato il padre nel momento difficile. Per quel che riguarda la sorella maggiore, Manuela, sappiamo che lavora nel settore assicurativo mentre ci sono pochi dettagli riguardo la sua vita privata.

Le due sorelle sono legate nonostante la differenza di età e spesso hanno mostrato il proprio affetto nei confronti del padre. Parlando a Verissimo del difficile momento di salute dell’uomo Michela ricordò: “Per me papà è sempre stata una persona forte e vederlo cosi in difficoltà è stato davvero difficile”, ha raccontato con le lacrime agli occhi.