Mara Venier e i problemi di vista

Mara Venier si racconta ai microfoni del settimanale Gente svelando dettagli sui problemi alla vista che l’hanno colpita da diversi mesi. Sempre in prima linea, Mara Venier non ha rinunciato a Domenica In e al suo pubblico anche se, il prossimo anno, tutto potrebbe cambiare. I problemi alla vista sono cominciati durante le riprese del film Diamanti di Ferzan Ozpetek di cui è protagonista. A causa di una maculopatia essudativa all’occhio destro, la conduttrice ha subito ben sei interventi. Purtroppo, però, nonostante le operazioni, la vista è compromessa.

«Dovrò fare altri interventi per mantenere la situazione sotto controllo. Il professor Cusumano all’inizio aveva detto che non avrei più visto dall’occhio destro, invece, pian piano ho recuperato un pochino. Dovrei stare calma e tranquilla ma mi sbatto come una pazza», ha raccontato la conduttrice al settimanale Gente.

Mara Venier e i problemi di salute del marito Nicola Carraro

Mara Venier vive da anni a Roma, la città in cui è arrivata con tanti sogni da realizzare e che le ha permesso di diventare la regina della domenica. Attualmente, però, Mara si divide tra Roma e Milano a causa dei problemi di salute del marito Nicola Carraro come ha confessato lei stessa. “In questo momento Nicola non è in grande forma e si sta curando. A Milano abbiamo trascorso le feste e, la rivoluzione del nuovo anno, è che abbiamo deciso di stare più tempo a Milano che a Roma”, ha spiegato la conduttrice.

“Cambierò la mia vita, dopo 50 anni trascorsi nella capitale, ma credo sia giusto che mio marito stia a Milano, nella nostra bella casa, con i suoi figli vicino. Io mi sposterò. La serenità di Nicola, la sua felicità, sono anche le mie. Lui è l’amore grande. Quando ci si ama è fondamentale essere vicini”, ha concluso.

