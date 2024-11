Le critiche dei telespettatori di Amici 2024 non risparmiano neppure Maria De Filippi, che per un suo gesto è finita nella bufera sui social. La decisione di alzarsi dalla sua sedia per raggiungere Vybes e consolarlo non è affatto piaciuta, perché è avvenuta durante l’esibizione di Teodora. L’intenzione della conduttrice e padrona di casa era quella di rincuorare il giovane cantante al termine della sua esibizione, visto che aveva incassato dei pareri negativi che lo avevano segnato, d’altra parte il tempismo non è stato apprezzato, visto che Teodora era alle prese con un passo a due col professionista Michele.

Tra l’altro, non è stata neppure una performance impeccabile, visto che poi Veronica Peparini le ha detto che deve ancora “rodare” e che ha bisogno di migliorare tanto. “Teodora sta ballando e inquadrano Maria che si alza per andare da Vybes BOH la mancanza di rispetto il voler per forza ribadire a tutti chi è il suo pupillo quest’anno basta“, ha scritto ad esempio un utente su X, ex Twitter.

Maria De Filippi, critiche social per un gesto ad Amici 2024

“Ma Maria che si alza durante l’esibizione di Teodora per andare a parlare con Vybes senza rispetto proprio, potrebbe almeno cercare di nascondere le sue preferenze“, ha scritto un altro utente sui social. Oltre al gesto, viene contestato anche il fatto che così Maria De Filippi possa aver distratto la giovane ballerina durante la sua esibizione. “Siamo tutti d’accordo che Teodora non è eccellente però, che il suo errore al 90% sia stato commesso per mancanza di concentrazione dato che ;aria crede di star sfilando alla Milano Fashion Week, è probabilissimo“, fa notare un altro utente.

Sulla stessa lunghezza d’onda gli altri commenti: “Io comunque avrei sottolineato che probabilmente teodora si sia distratta anche a causa di Maria che prima è passata in mezzo al palco e poi è pure stata mezza coreografia ferma là durante l’esibizione e sinceramente è una cosa orrenda da fare“. C’è poi chi ha accusato Maria De Filippi di avere preferenze anche ad Amici 2024.