C’è anche Maria Lucia Alonzi tra le protagoniste della nuova puntata de Le Ragazze. Classe 1957, deve fare i conti fin da giovanissima con l’invadenza dei genitori e della madre che vorrebbe prendere al suo posto le decisioni più importanti della sua vita. Maria Lucia non ci sta e crescendo capisce che affidarsi al suo istinto è il primo passo per essere felice. Durante le vacanze estive si appassiona all’arte del ricamo, un hobby che coltiverà nel corso degli anni a venire.

L’evento più magico coincide con l’incontro con un giovane falegname di nome Carlo, di cui si innamora perdutamente. Anche lui sembra ricambiare l’interesse ma la differenza di età li ostacola. La madre di Maria Lucia, in particolare, si oppone con tutta se stessa all’inizio di questa storia d’amore, scatenando a suo malgrado la ribellione della figlia.

Maria Lucia Alonzi, l’amore impossibile con il marito Ciro e le violenze subite dalla madre

Così Maria Lucia Alonzi e Ciro iniziano a frequentarsi di nascosto e anche quando vengono scoperti dai genitori di lei, decidono di tenere duro. Nel frattempo però Maria Lucia subisce le violenze di mamma, che la chiude in casa e le alza le mani per convincerla a tornare sui suoi passi. Le botte non spaventano la ragazza, la mancanza di Ciro infatti è più forte di ogni cosa. Ed è questo il momento in cui organizzano una fuga amorosa che porterà ad un fantastico matrimonio nel 1974.

Dopo le nozze Ciro e Maria Lucia Alonzi mettono su famiglia, con la nascita due figli. Oggi riguardandosi indietro, Maria Lucia non può altro che essere fiera e felice del suo percorso, frutto della sua determinazione e di una gran voglia di libertà.

