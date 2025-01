Maria Teresa Ruta svela perché il suo ritorno al Grande Fratello è slittato

Maria Teresa Ruta ha fatto ufficialmente il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello nella puntata del 27 gennaio 2025. A qualche anno dalla sua prima avventura, torna dunque ad essere una concorrente del longevo reality. E proprio nelle sue prime ore nella Casa, si è lasciata andare ad alcune confessioni che hanno scatenato il gossip.

Maria Teresa, che ha fatto il suo ritorno al GF con un abito a forma di torta, ha spiegato ai compagni d’avventura che la produzione le aveva chiesto di tornare nel reality già mesi fa, tuttavia lei ha deciso di rifiutare per dedicarsi alla famiglia. “Mi è stata chiesta la disponibilità mesi fa, ma ho preso tempo perché non potevo rinunciare a vivere il primo Natale da nonna.” Sua figlia Guenda Goria ha infatti dato alla luce il suo primo figlio, momento attesissimo da tutta la famiglia.

Roberto Zappulla, marito di Maria Teresa, furioso per il suo ritorno nel reality

Maria Teresa Ruta ha dunque deciso di far slittare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, eppure c’è chi non ha preso benissimo la sua decisione di tornare in gioco: suo marito Roberto Zappulla. A confessarlo è stata proprio la giornalista, spiegandone i motivi: “Quest’anno il nostro tradizionale appuntamento per il rinnovo delle promesse d’amore in giro per il mondo dovrà attendere. Come l’ha presa? Malissimo: è furibondo!”, ha spiegato Ruta. La giornalista è però più che convinta di affrontare nuovamente questo percorso televisivo, che l’ha resa, nella scorsa sua edizione, una dei concorrenti più nominati della storia del reality. “La mia è una sfida con me stessa, non con gli altri.”, ha spiegato infine Maria Teresa, dicendosi pronta a mettersi nuovamente alla prova al Grande Fratello.