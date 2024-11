C’è un nuovo compagno nella vita di Marina La Rosa? Se lo chiedono gli appassionati di gossip, alla luce della rottura – che ormai è assodata – con l’ex marito Guido Bellitti. Ebbene dal punto di vista sentimentale non sembrano esserci novità per l’ex concorrente del Grande Fratello, attualmente impegnata nel reality La Talpa. “Non ho un compagno e non sono in cerca”, aveva spiegato prima di avventurarsi nel reality di Diletta Leotta. Tanti impegni da gestire nella quotidianità, tra lavoro, figli e famiglia, poco spazio per un nuovo eventuale fidanzato.

Forse a Marina La Rosa mancano persino gli stimoli. In una intervista di qualche tempo fa, infatti, aveva espresso alcune perplessità sul genere maschile, spiegando così di essere ancora single. Tra battute e realtà, Marina ha spesso fatto intendere – almeno recentemente – di avere una vita sentimentale piuttosto piatta.

“Se il ses*o allungasse la vita, io potrei avere le ore contate”, aveva detto ironica qualche mese fa sui social, facendo capire di essere single e di non avere nemmeno una frequentazione in corso. Il motivo non è dato saperlo, di sicuro Marina dopo Guido Bellitti, il padre dei suoi figli, non ha trovato persone che le abbiano fatto battere il cuore.

Nemmeno dal punto di vista prettamente fisico: “Se non mi eccita il cervello, non mi eccito; per cui faccio fatica a trovare una persona con cui instaurare una sintonia. Anche se fosse una semplice avventura, ne deve valere la pena”, aveva detto l’attric in un passaggio riportato da Today. Chissà se durante La Talpa le cose potranno cambiare per Marina La Rosa. Le vie dei reality d’altra parte sono infinite…

