Mariotto penalizza Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina all’esordio a Ballando con le stelle 2024: cos’è successo

Francesco Paolantoni apre la nuova edizione di Ballando con le stelle 2024 e lo fa esibendosi al fianco di Anastasia Kuzmina in un charleston. Il celebre comico si dice pronto ad affrontare quest’avventura al meglio, ma quando arrivano i voti, l’entusiasmo cala un po’, soprattutto quello della maestra e professionista che si lamenta con la giuria. Se i voti di Ivan Zazzaroni e Fabio Canino per il suo esordio sono comunque buoni (un 7 e un 6), le votazioni calano quando si arriva a Carolyn Smith, che dà alla coppia un 4, e con Selvaggia Lucarelli, che assegna loro un 5.

Il vero e proprio colpo di grazia arriva però con Guillermo Mariotto, che assegna alla coppia un 2. Un voto che scatena i fischi del pubblico e il malumore di Anastasia, che protesta vistosamente. Francesco Paolantoni non commenta, mantenendo il suo sorriso, ma a polemizzare contro Mariotto è Sara Di Vaira, che trova totalmente ingiusto il 2.

Scoppia la polemica per il voto di Mariotto a Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina

“Non era assolutamente un’esibizione da 2, Anastasia è stata anche molto brava!” tuona Sara Di Vaira in diretta contro Mariotto, che si giustifica dicendo di non aver dato uno zero. Intanto Paolantoni rimane sereno, e non si scompone neppure quando riceve qualche battuta sulla sua abbronzatura da parte di Selvaggia Lucarelli, che gli chiede il solarium che utilizza per essere sempre così abbronzato. “È sole puro, nessun solarium”, replica lui, sorridendo alla giuria.