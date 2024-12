Marisa Borini e Alberto Bruni Tedeschi, genitori di Valeria Bruni Tedeschi: nata in una ricca famiglia torinese

Valeria Bruni Tedeschi, insieme ai fratelli Carla e Virginio, è nata in una ricca famiglia torinese ma di origine ebraica, che per timore delle Brigate Rosse si è trasferita in Francia agli inizi degli anni ’70, con i figli ancora piccoli. Valeria, infatti, aveva appena 9 anni quando i genitori fecero le valigie per portare tutta la famiglia oltre il confine, per timore dei rapimenti e degli attentati. Ma chi sono i genitori di Valeria Bruni Tedeschi e qual è stato il suo rapporto con loro?

La mamma dell’attrice, Marisa Borini, a sua volta è un’artista. Nata nel 1930, è una pianista nonché attrice italiana, nata a Torino da mamma francese. Nei suoi primi anni di vita ha vissuto a Parigi, per poi tornare in Francia con la famiglia più tardi, dopo aver sposato Alberto Bruni Tedeschi e aver messo al mondo tre figli. Il marito, di quindici anni più grande di lei, la rese madre di Virginio, primogenito nato nel 1959, e di Valeria stessa. Carla, invece, nacque da un rapporto extraconiugale: tra il 1960 e il 1967, infatti, Marisa Borini ha avuto una relazione con Maurizio Remmert, un chitarrista classico.

Marisa Borini e Alberto Bruni Tedeschi, genitori di Valeria Bruni Tedeschi: “Mia madre una donna libera”

Parlando della madre Marisa Borini, Valeria Bruni Tedeschi l’ha descritta come “veramente libera. È una donna che può simboleggiare completamente il femminismo”. Del papà, invece, l’attrice ha raccontato in particolare il momento in cui questo ha espresso i suoi dubbi sulla paternità di Carla Bruni. La modella, infatti, non è figlia di Alberto Bruni Tedeschi ma la scoperta è arrivata solamente quando Valeria aveva trent’anni e la sorella qualcuno in meno. L’imprenditore torinese espresse alcuni dubbi a riguardo, lasciando di stucco Valeria.