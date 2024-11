Nadia Toffa, chi è l’ex fidanzato Massimiliano Ferrigno

L’amore, spesso, non ha bisogno di definizioni e lo sapeva bene Nadia Toffa, che non amava definire Massimiliano Ferrigno in alcun modo. Fidanzato, amico, complice, collega? Per lei, era semplicemente Max. L’uomo, autore storico de Le Iene, e lei, giornalista e conduttrice, stavano insieme da tantissimi anni: avevano infatti cominciato una relazione nel 2007, terminata solamente dieci anni dopo, proprio in quel maledetto 2017, quando Nadia Toffa scoprì di stare male. Nonostante la scoperta del tumore al cervello avvenne solamente dopo la rottura, almeno quella ufficiale, per Nadia e Max le cose non sono mai cambiate: l’uomo è sempre rimasto al suo fianco nei momenti difficili della malattia, dandole tutto il supporto necessario affinché provasse ad uscire fuori dal suo calvario. Dopo la morte di Nadia, avvenuta nell’agosto del 2019, più volte Ferrigno ha raccontato con parole dolci la sua ex compagna.

Iva Zanicchi, chi è: dalle 3 vittorie a Sanremo al successo in tv/ La carriera in politica

“Io e Nadia Toffa ci siamo visti tutti i giorni fino al giorno in cui se n’è andata” ha raccontato qualche anno fa, a Dipiù, lo stesso Massimiliano, confermando così la grande stima che c’era tra loro e il grande affetto, mai sopito nonostante la relazione fosse terminata. “Per me Nadia era tutto, era la vita stessa e con lei se ne sono andati dieci anni” aveva spiegato ancora l’autore del programma di Italia 1, che gli aveva dato la possibilità di conoscere Nadia.

Perchè Francesca Tocca ha lasciato Amici / Il marito Raimondo Todaro e 'una lite con Maria De Filippi'

Nadia Toffa, ex fidanzato Massimiliano Ferrigno: un rapporto che supera la rottura

Massimiliano Ferrigno e Nadia Toffa si erano allontanati nel 2017, prendendosi una pausa. Poi, l’avvento della malattia e la presenza incessante dell’uomo, autore de Le Iene, che non ha mai abbandonato la ex fidanzata anche durante il difficile periodo della patologia, un tumore al cervello senza via d’uscita. Maxi, come amava chiamarlo lei, è rimasto al suo fianco anche nei mesi in cui lei ha intrapreso un’altra relazione.