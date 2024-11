Massimiliano Gallo è il ballerino per una notte della nuova puntata di Ballando con le Stelle 2024, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. Dismessi per una notte i panni di attore, Massimiliano è pronto a cimentarsi sulla pista da ballo in un charleston insieme alla ballerina professionista Rebecca Gabrielli. Come andrà? Una nuova prova per l’attore che ha raggiunto la grande popolarità e il successo grazie a diverse fiction e film di successo. A cominciare da “È stata la mano di Dio“, il film diretto da Paolo Sorrentino che gli scrisse un messaggio durante una sua incursione al Tg1. “Mi scrisse un messaggio mentre ero ospite al Tg e dovetti chiudere il cellulare” – ha raccontato l’attore che una volta terminata la diretta si è ritrovato un messaggio del regista Premio Oscar che ha richiamato subito.

Durante le riprese del film ha lavorato con Luisa Ranieri e dopo la scena di nudo ripresa nel film ha rivelato che tra di loro non c’è mai stato nulla. Massimiliano Gallo è invece sposato con Shalana Santana, moglie che purtroppo è stata vittima di razzismo più volte. Con lei e per lei, il regista si batte contro i pregiudizi, anche se di certo la sua esperienza non è stata tutta rose e fiori. Qualche tempo fa, al Corriere della Sera si è sfogato, dicendo che questo è un Paese razzista dove il pregiudizio regna sovrano. Al contrario, Massimiliano Gallo spiega che le vere scuole inclusive sono in Norvegia, un posto che lui stima molto.

L’arrivo nel mondo del cinema e della recitazione è arrivato in età adulta per Massimiliano Gallo che dalle pagine de Il Corriere della Sera ha raccontato di come a 38 anni aveva deciso di non presentarsi nemmeno più ai provini, deluso dal fatto che i registi non parlavano più di cinema con gli alunni. L’attore parlando del suo mestiere non ha alcun dubbio: chi recita non deve essere simpatico, ma deve semplicemente essere bravo. Tra i primi successi della sua carriera di attore “Fortapàsc” di Marco Risi anche se poi ha detto parecchi ruoli simili, circa 50.

“Il cinema resta un mondo inquinato dai pregiudizi” – ha detto l’attore che ha raggiunto la grande popolarità grazie alla televisione. Spesso, Massimiliano Gallo ha anche raccontato di come essere famoso in televisione sia devastante. Il motivo? I personaggi del mondo dello spettacolo entrano nelle case di ognuno, ma il risvolto della medaglia sono le fotografie anche nei momenti privati. Eppure, il regista è grato per essere ancora fermato per strada dai giovani, i quali lo stimano per avergli tenuto compagnia nei momenti particolari della loro vita, come ad esempio quello della pandemia da Covid.