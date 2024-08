Massimiliano Gallo e il rapporto con il padre

Massimiliano Gallo, protagonista della fiction italiana, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera soffermandosi sul rapporto con il padre Nunzio, attore e cantante che vinse anche il Festival di Sanremo nel 1957. “Cercava di colmare la mancanza fisica con un’invadenza affettiva. Quando tornava a casa era come Babbo Natale, pieno di regali. Era all’antica, voleva che la domenica mangiassimo tutti insieme. Vivevamo a Napoli. Ha lavorato con le leggende del suo tempo. Mi parlava di Totò, che uscendo di casa distribuiva un malloppo di banconote a tutti; mi parlava di Anna Magnani“, ha raccontato.

“Negli ultimi suoi anni lo vedevo rintronato davanti alla tv. Com’è possibile che sia la stessa persona, mi chiedevo. Cominciai a trattarlo con sufficienza, gli rispondevo male senza accorgermene. Vederlo umano, lui che aveva lavorato con Totò, la Magnani e Eduardo De Filippo, mi rendeva pazzo. Cominciai ad andare in analisi. Capii perché c’è quella possibilità estrema, perché Mario Monicelli si buttò di sotto e si suicidò. Io ho avuto un percorso simile ad Alessandro Gassmann, come formazione, disciplina e sul piano umano“, ha concluso.

Massimiliano Gallo e i film con Luisa Ranieri

Massimiliano Gallo è stato il protagonista di tanti film e fiction di successo e, tra le varie colleghe con cui ha lavorato, spunta anche Luisa Ranieri con cui ha girato ben tre film. Tra i due, tuttavia, sul set, non c’è mai stato un bacio: “In È stata la mano di Dio sono il marito di Luisa Ranieri. Mi era già capitato in altri due film e non ci siamo mai dati un bacio. Nella scena del suo nudo, Paolo l’ha protetta, ha fatto scendere tutti noi, gli altri attori, dalla barca”, ha spiegato l’attore.

Gallo, inoltre, ha parlato anche della nascita della figlia Artemisia, frutto del suo amore con l’attrice brasiliana Shalana Santana. “Ci siamo conosciuti a una banale cena. Io avevo già una figlia, Giulia, lei aveva Leon. E cinque mesi fa è nata Artemisia. Viviamo tutti insieme. Shalana è la persona più pura che conosca”, ha concluso.