Chi è Massimo Antonio Doris, il figlio di Ennio, alla guida di Mediolanum insieme alla sorella Sara

Massimo Antonio Doris è il figlio di Ennio Doris. Oggi guida il gruppo Mediolanum facendo tesoro degli insegnamenti trasmetti dall’amato papà, scomparso a ottantuno anni il ventiquattro novembre 2021. In una bellissima intervista rilasciata sulle pagine di Avvenire, Massimo Antonio Doris, ha parlato delle strategie decisive pensate dal padre, sul fronte degli investimenti e dei risparmi, attribuendogli grande saggezza soprattutto per quanto concerne l’aspetto psicologico.

Annalisa Sara Doris, figlia Ennio Doris/ "Quella di papà è una vita ancora generativa, ecco perché..."

“Questo aspetto è una variabile nel risparmio e negli investimenti che deve essere razionalizzata e sfruttata”, spiega il figlio del fondatore di Mediolanum. “Soprattutto mio padre ha lasciato una grande lezione di vita, ci ha insegnato il valore dell’altruismo, a guardare con ottimismo al domani, al non perdersi nelle difficoltà e tramutarle immediatamente in opportunità”, ha detto Massimo Antonio Doris.

Massimo Antonio Doris, il ringraziamento al padre e la riconoscenza per i suoi insegnamenti

Apparentemente sono molti gli aspetti caratteriali ad unire padre e figlio, anche se Massimo Antonio Doris oggi cerca di portare avanti le idee del papà con umiltà e seguendo una logica in continuità col passato. Non passa giorno che Massimo ringrazi l’amato papà per le opportunità concesse, ma ancor prima il buon esempio che ha dato a lui, in famiglia, e sul lavoro, dimostrandosi uomo tutto d’un pezzo.

“Possiamo solo dire grazie e per celebrare la sua memoria possiamo aver cura della sua opera e seguire una delle sue massime – lascia il mondo un po’ meglio di come l’hai trovato. Io e mia sorella Sara, uniti, continueremo a dare forza al suo progetto”, ha detto commosso Massimo Doris. Oggi, dunque, la mission più importante e da rispettare è quella di seguire le orme del padre. La strada è tracciata…