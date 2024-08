Matteo Melluzzo ha un’altra fidanzata dopo Larissa Iapichino?

L’atleta azzurro si appresta a tornare in pedana alle Olimpiadi di Parigi 2024, il giovane atleta in gara ai Giochi olimpici nato a Siracusa nel 2002 e con una medaglia di bronzo nel curriculum agli Europei U20 di Tallin nei 100 metri piani, da molti definito l’erede di Filippo Tortu, è finito in passato anche sotto i riflettori per via della sua storia con Larissa Iapichino, poi interrotta, e da allora non è facile capire se nella vita di Matteo Melluzzo possa esserci una nuova fidanzata, come stanno le cose? Dai profili social dell’atleta non è facile comprendere qualcosa e il velocista preferisce tenere il riserbo sulla questione, anche se l’unica cosa certa al momento è la fine della relazione con la figlia di Fiona May.

Matteo Melluzzo è invece molto legato alla famiglia e ai suoi cari e non mancano occasioni per mostrarsi felice e divertito con loro su Instagram, con video e foto che spesso fanno la loro comparsa e la dicono lunga su quanto sia forte il rapporto.

Matteo Melluzzo rivela come è nata la sua passione per l’atletica

L’atleta italiano, dopo qualche boccone amaro masticato nella prima parte di Olimpiadi di Parigi 2024 come i suoi colleghi del resto, si appresta a fare ritorno in pedana per tentare con la staffetta di strappare qualche medaglia o soddisfazione.

Se abbia o meno una nuova fidanzata Matteo Melluzzo non è dato sapersi, a come è nata la passione per la corsa e la velocità. Il giovane siciliano ha raccontato in una intervista concessa a Gabriele Scorsonelli: “È nata per caso, mi sono ritrovato al camposcuola in un gruppo di ragazzini e ho iniziato a giocare. All’inizio non si fanno veri e propri allenamenti, ma si trascorre il pomeriggio insieme, mi sono trovato bene e ho continuato con l’atletica” le parole del giovane atleta che spera ancora di racimolare qualcosa dall’esperienza alle Olimpiadi di Parigi 2024.

