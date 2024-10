La vita sentimentale di Chiara Iezzi è stata a lungo legata a quella di Mehir Cohen, un uomo di origine israeliana e di religione ebraica a cui la stessa cantante si convertì per amore. Benché si siano sposati nel 2014, Chiara ha sempre tenuto al riparto la sua storia con il compagno e anche il matrimonio fu celebrato in gran segreto a Cipro. “Non c’era nessuno, solo l’officiante greco e due testimoni, presi a caso”, raccontò la Iezzi in una bella intervista Vanity Fair a proposito del suo grande giorno con colui che oggi è l’ex marito.

Come dicevamo Chiara si convertì alla sua religione, per amore: “La nostra storia è fuori dalle righe e ci soffre […] è stato surreale”, confessò all’epoca. Dopo qualche anno, tuttavia, il matrimonio tra Chiara e Mehir Cohen è giunto al termine, anche se non sono del tutto chiari i motivi che portarono alla separazione. Forse la religione ha segnato un punto di rottura insanabile per la coppia, ma non sono mai arrivate conferme in questo senso.

Mehir Cohen e Chiara Iezzi, ecco in che rapporti sono la cantante e il suo ex marito: “A volte collaboriamo e…”

Di sicuro in una intervista rilasciata a Oggi nel 2019, la cantante parlava di Mehir Cohen come il suo ex marito. Nonostante la separazione i due ex compagni sarebbero rimasti in buoni rapporti e oggi pare siano ancora buoni amici.

“Io e il mio ex marito oggi siamo amici e a volte collaboriamo. Mi ha seguita sul set per un docufilm girato a Los Angeles e forse produrremo qualcosa insieme. Ma di lui non voglio dire di più…”, disse lei, senza aggiungere ulteriori dettagli sul loro rapporto attuali. Di sicuro non sono volati stracci, come spesso succede, dopo la fine della loro relazione.

