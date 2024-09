Genitori Elisabetta Gregoraci, la famiglia di Elisabetta spezzata da una malattia

L’amore di Elisabetta Gregoraci per i suoi genitori Mario e Melina non ha confini. Mamma Melina, purtroppo, è venuta a mancare nel 2011 dopo una lunga malattia, facendo sprofondare nello sconforto più totale la conduttrice e l’amato papà. “Mamma era come una grande amica per me, la mia migliore confidente”, ha raccontato la modella in una intervista rilasciata nel salotto di Verissimo nel 2021. La morte della mamma ha causato un forte choc in famiglia, letteralmente spezzata dalla prematura scomparsa di Melina.

Elisabetta si è stretta attorno alla sorella minore Marzia e, soprattutto, al padre Mario. “Tutto ciò che abbiamo vissuto con la morte di mamma è stato un calvario e questo ci ha inevitabilmente cambiato. Mia madre è morta quando era giovanissima e non ha potuto incontrato né Ginevra né Gabriel (i figli di Marzia, ndr)”, le parole della showgirl.

Elisabetta Gregoraci, il legame indissolubile coi suoi genitori: la promessa di mamma e il viaggio a Medjugorie

In un’altra intervista rilasciata in tv, la Gregoraci aveva confidato di essersi tatuata una scritta in onore di mamma Melina. Stando al suo racconto, la madre si è ammalata quando era ancora molto giovane e tutta la famiglia ha vissuto momenti terribili. “Ho avuto un’adolescenza particolare perché lei si è ammalata che ero una bambina”, ha raccontato Elisabetta.

Legatissima ai suoi genitori, come del resto la sorella Marzia, ha condiviso con mamma Melina un viaggio a Medjugorie, coronamento di una promessa tra donne. “Ero preparato a questo evento ma non è stato facile. Mia moglie è morta quando avevo cinquantadue anni e le mie erano piccole, avevano ancora bisogno della loro mamma”, le parole di papà Mario.

